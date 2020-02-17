سترلينغ يرد على عرض ريال مدريد بتجديد التزامه مع مانشستر سيتي

يعتقد قادة مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أن بيب غوارديولا ولاعبيه ما زالوا ملتزمين بعقودهم مع النادي، رغم حرمان الفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين.

وألقى غوارديولا خطابا على فريقه قبل التدريبات، يوم السبت، وحثهم على الاستمرار في التركيز على مواجهة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في ”سانتياغو برنابيو“ الأسبوع المقبل في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ أن مستقبل سيتي غير واضح بعد فرض الاتحاد الأوروبي (اليويفا) عقوبة على النادي تحرمه من المشاركة الأوروبية لمدة عامين بسبب انتهاكه لوائح اللعب المالي النظيف بين عامي 2012 و 2016.

ويعتزم سيتي الطعن على الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان السويسرية في الوقت الذي تأمل الأندية المنافسة لسيتي في إسراع وتيرة الطعن لتوفير الوضوح بشأن مصير غوارديولا ولاعبيه مع النادي.

وأصبح سترلينغ أول نجم في سيتي يؤكد التزامه وبقاءه مع النادي علنا رغم ما تردد عن سعي ريال مدريد لتقديم عرض له مقابل 180 مليون جنيه إسترليني مستغلا حرمان سيتي من المشاركة الأوروبية. ومع ذلك، فإن اللاعب لا يريد أن يؤثر عدم اليقين بشأن مستقبل سيتي الأوروبي على رحيله في نهاية الموسم.

وقال أيدي وارد، وكيل أعمال سترلينغ منذ أن كان لاعبا في المدرسة، لصحيفة ”ديلي ميل“: ”يركز رحيم فقط على مانشستر سيتي ولن يصرف انتباهه أي حديث عن الانتقالات في هذا الوقت الحالي“.

وستكون هذه الأخبار بمثابة دفعة قوية لغوارديولا، الذي يحتاج إلى رحيم سترلينغ الملتزم مع النادي إذا كان سيتي يسعى بالفعل للتتويج الأوروبي هذا الموسم.

يُعتقد أن غوارديولا على استعداد لاحترام عقده حتى نهاية العام المقبل، على الرغم من وجود شرط في عقده يسمح له بالرحيل بنهاية هذا الموسم.

المرشحون للرحيل

وبدا لاعبو سيتي متفائلون خلال التدريب قبل مواجهة وست هام يونايتد في مباراة مؤجلة بالدوري، يوم الأربعاء المقبل.

وألغى الرئيس التنفيذي فيران سوريانو عطلة التزلج لحضور الاجتماع، حيث شرح بالتفصيل الخطوات التالية بعد تحقيق مطول من قبل الاتحاد الأوروبي والنتيجة التي توقعها سيتي.

وحث اللاعبين على التزام الهدوء بشأن مستقبلهم، وهي رسالة نقلت أيضًا إلى وكلاء اللاعبين رغم أن سترلينغ وكيفن دي بروين وبرناردو سيلفا بين أبرز اللاعبين المطلوبين من كبار الأندية الأوروبية، بينما ستنتهي عقود سيرجيو أغويرو وفرناندينيو وليروي ساني بنهاية الموسم المقبل.

وأشار الإسباني ديفيد سيلفا إلى نيته مغادرة ملعب الاتحاد في يونيو/حزيران المقبل، في حين أن 14 من لاعبي الفريق لديهم ثلاث سنوات أو أكثر على انتهاء عقودهم الحالية بعد سلسلة من التمديدات.

وكان غوارديولا يأمل في إعادة تشكيل الفريق في الصيف المقبل، حيث تم طرح أربعة تعاقدات على الأقل، وتحدث إلى المدير الرياضي تكيكي بيغيريستين حول احتمال حدوث تغيير مفاجئ.

ومن المحتمل أن يتم حسم هذا الأمر بعد نظر المحكمة الرياضية الدولية لطعن سيتي على قرار الاتحاد الأوروبي بإيقافه.