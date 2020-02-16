زيدان عقب مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو: أشعر بالألم من التعادل

أعرب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن ضيقه لتعادل فريقه مع سيلتا فيغو، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، في الدوري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ”لقد بذلنا جهداً كبيراً لكننا خسرنا نقطتين، أشعر بالألم من التعادل، خاصةً بعد هذا الجهد“.

وأضاف: ”أنا سعيد بعودة هازارد، لقد قام بعمل جيد، غاريث بيل أيضا كان جيدًا اليوم، وأعتقد أن هازارد حصل دقائق كافية“.

وتابع: ”تصاب بالإحباط دائمًا عندما تخسر نقطتين في الديار. الشوط الأول هو ما كلفنا ذلك ، لكن لعبنا الشوط الثاني بشكلٍ أفضل““.

وأردف: ”هذا الموسم طويل للغاية ونحن نعلم أنه سيكون لدينا مباريات أكثر تعقيدًا ، نحن لسنا سيئين بدنيًا لكن يمكننا التحسن“.

✅الملكي "ريال مدريد" ينفرد بالصدارة بعد التعادل أمام "سلتا فيغو"! ملخص مباراة #RealMadridCelta ????⚽ pic.twitter.com/KClmh3ADGb — LaLiga (@LaLigaArab) February 16, 2020

وتعرضت مساعي ريال مدريد لإحراز لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لانتكاسة بعدما اكتفى فريق المدرب زين الدين زيدان المتصدر بالتعادل 2-2 بملعبه مع سيلتا فيغو، يوم الأحد.

واستغل سانتي مينا تمريرة رائعة من لاعب وسط برشلونة السابق دينيس سواريز وسدد كرة منخفضة في الزاوية البعيدة ليدرك التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 85 ويقلص تفوق ريال مدريد على برشلونة إلى نقطة واحدة.

وتقدم سيلتا مبكرا عن طريق المهاجم الروسي فيدور سمولوف وواجه ريال مدريد صعوبات في الرد، مما أدى لصيحات استهجان من جماهير الفريق صاحب الأرض تجاه لاعبيها في نهاية الشوط الأول.

لكن ريال مدريد دخل الشوط الثاني بشكل أكثر قوة وعادل توني كروس النتيجة في الدقيقة 52، بعد لحظات من إلغاء هدف سجله القائد سيرجيو راموس بداعي التسلل.

وسجل راموس بعد ذلك من ركلة جزاء ليضع فريق زيدان في المقدمة في الدقيقة 65 عقب سقوط إيدن هازارد، الذي كان يخوض مباراته الأولى في ثلاثة أشهر بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، إثر احتكاك مع حارس سيلتا روبن بلانكو.

وأفلت غاريث بيل مهاجم ريال مدريد من بطاقة حمراء محتملة بسبب مخالفة عنيفة ضد رافينيا لاعب سيلتا، وحصل فقط على إنذار.

ووضع التعادل حدا لخمسة انتصارات متتالية حققها ريال مدريد في الدوري وأصبح رصيده 53 نقطة من 24 مباراة متقدما بنقطة واحدة على برشلونة صاحب المركز الثاني الذي هزم خيتافي 2-1 أمس السبت.

وغادر سيلتا، الذي خسر في آخر سبع زيارات له في الدوري لاستاد سانتياغو برنابيو، منطقة الهبوط متقدما للمركز 17 في الترتيب.