جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد مع سيلتا فيغو (صورة)

سقط ريال مدريد في فخ التعادل أمام سيلتا فيغو، مساء يوم الأحد، بنتيجة هدفين لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 24 بالدوري الإسباني.

وتقدم سيلتا فيغو بالهدف الأول عن طريق اللاعب فيدور سمولوف، قبل أن يتمكن فريق ريال مدريد من التعادل بهدف لتوني كروس في الدقيقة 52.

وسجل ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، اعقبه هدف تعادل للفريق الضيف في الدقيقة 85 عن طريق سنتياغو مينا.

وبتلك النتيجة، وصل فريق ريال مدريد إلى 53 نقطة وينفرد بالمركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

وعلى الجانب الأخر رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الليغا.