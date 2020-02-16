سيلتا فيغو يوقف ريال مدريد بتعادل قاتل في الدوري الإسباني (فيديو)

خطف سيلتا فيغو تعادلا قاتلا من ريال مدريد بنتيجة (2-2) خلال مواجهة الفريقين، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، في معقله ”سانتياغو برنابيو“.

وسجل الأهداف لريال مدريد توني كروس في الدقيقة 52، وراموس من ركلة جزاء في الدقيقة 65، بينما سجل لسيلتا فيغو فيدور سمولوف في الدقيقة 7، وسانتي مينا في الدقيقة 86.

وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 53 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، وارتفع رصيد سيلتا فيغو إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر.

✅الملكي "ريال مدريد" ينفرد بالصدارة بعد التعادل أمام "سلتا فيغو"! ملخص مباراة #RealMadridCelta ????⚽ pic.twitter.com/KClmh3ADGb — LaLiga (@LaLigaArab) February 16, 2020

وسجل فيدور سمولوف مهاجم سيلتا فيغو الهدف الأول في الدقيقة السابعة، حيث استقبل تمريرة من زميله إياغو أسباس، وسدد على يسار تيبو كورتوا.

ونجح توني كروس في تسجيل التعادل لريال مدريد في الدقيقة 52، حيث استلم عرضية في منطقة الجزاء من مارسيلو، وسدد أقصى يمين حارس سيلتا فيغو روبن بلانكو.

وحصل هازارد على ركلة جزاء، إثر تدخل حارس سيلتا فيجو العنيف ضده في منطقة الجزاء، وانبرى لتنفيذها القائد سيرجيو راموس الذي سدد على يمين بلانكو، ويمنح التقدم للميرنغي في الدقيقة 65.

واقتنص البديل سانتي مينا لاعب سيلتا فيغو هدف التعادل في الدقيقة 86، مستغلا تمريرة في العمق من دينيس سواريز، وسط خطأ دفاعي كارثي من كارفاخال في التغطية.