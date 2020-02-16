التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يبحث نادي ريال مدريد الإسباني عن تأكيد صدارة الدوري الإسباني، عندما يواجه سيلتا فيغو، في المباراة التي تجمعهما على ملعب سانتياغو برنابيو، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 24.

رفع برشلونة رصيده للنقطة الـ52 بعد الفوز على خيتافي، ليتقاسم صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مع ريال مدريد، ولكن يتفوق الفريق ”الملكي“ بفارق الأهداف.

سيلتا فيغو لا يعيش أفضل فتراته حاليا، إذ يأتي في مراكز الصراع على البقاء، إذ إنه في المركز الـ 17 برصيد 20 نقطة، ويعاني شبح الهبوط، ولكن قد تكون هذه ميزة تمنحه اللعب دون ضغوط، وسط التوقعات بأن تفوز عليه كتيبة زيدان بنتيجة كبيرة.

وأكد المدير الفني، الفرنسي زين الدين زيدان، جاهزية النجم البلجيكي إيدين هازارد، بعد غيابه لمدة 3 أشهر بداعي الإصابة قائلا: ”هازارد الآن جاهز بنسبة 100% من الناحية البدنية للمشاركة، بالتأكيد سيكون جاهزا أيضا لخوض مواجهة مانشستر سيتي الأسبوع المقبل في ذهاب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا“.

عن مواجهة سيلتا فيغو أضاف، ”الهجوم واللعب الجميل يسريان في جينات ريال مدريد، لكن التوازن مطلوب أيضا، علينا التمتع بكلا الخصلتين، الاختيار صعب، ومعقد ورغم أنني أحب تواجد جميع اللاعبين، لكن الاختيار دائما صعب، أحيانا أختار تشكيلتي في بداية الأسبوع، وأحيانا أخرى قبل المباراة بقليل، ليس لدى روتين ثابت بشأن التشكيل“.

عن رؤيته لمباراة اليوم قال زيدان: ”مفتاح القوة بالنسبة لنا هي الاستمرارية في القيام بما كنا نفعله، بصرف النظر عن الخصم، سيلتا لا يستحق المركز الذي هو عليه في جدول الترتيب، ويجب أن يكون أعلى من ذلك بكثير، نحن في حالة صعبة وبحاجة لأن نكون مستعدين ونلعب في طريقتنا“.

ويلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي في الـ26 من فبراير الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري الأبطال.

وفيما يأتي التشكيلة المتوقعة للمباراة: