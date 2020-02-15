إصابة جوردي ألبا قد تبعده عن مباراتي برشلونة ضد نابولي وريال مدريد

زادت الضغوط على كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، قبل مواجهة نابولي في إيطاليا في دوري أبطال أوروبا والكلاسيكو أمام ريال مدريد بعد أنباء عن عدم لحاق جوردي ألبا بالمباراتين بعد إصابته أمام خيتافي يوم السبت.

وقال برشلونة عبر حسابه على تويتر: ”جوردي ألبا الذي غادر الملعب في الدقيقة 22 ليحل محله جونيور فيربو تعرض لإصابة في أعلى عضلات فخذه الأيمن وسيخضع للمزيد من الاختبارات في وقت لاحق لتحديد مدى إصابته والفترة التي سيبتعد خلالها عن الملاعب“.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن ألبا سرعان ما أدرك أنه غير قادر على الاستمرار وطلب الخروج من الملعب وكان على وشك البكاء عندما جلس على مقاعد البدلاء.

وهذه المرة الثالثة التي يصاب فيها الظهير الأيسر الإسباني هذا الموسم، وربما لن يلحق بمباراة نابولي في إيطاليا يوم 25 فبراير/شباط الحالي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا والكلاسيكو أمام ريال مدريد في ”سانتياغو برنابيو“ في الأول من مارس/آذار المقبل.

وقالت صحيفة AS الإسبانية، إن سيتين يعاني من ضغوط لوجود إصابات لفترات طويلة بين صفوف الفريق أهمها عثمان ديمبلي الذي سيغيب لنهاية الموسم ولويس سواريز الذي ربما يلحق بعض المباريات.

وبات متاحا أمام سيتين 15 لاعبا فقط بعد إصابة ألبا خاصة بعدما تأكد في غرفة خلع الملابس أن الإصابة ليست طفيفة ما يشير إلى احتمال ابتعاده عن الملاعب مدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع على الأقل.

وعانى ألبا من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال سبتمبر/أيلول الماضي أثناء التعادل دون أهداف في ضيافة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا وغاب أكثر من أسبوعين.