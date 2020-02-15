حسابات نادي برشلونة الرسمية على موقع ”تويتر“ تتعرض للاختراق (صور)

تعرضت حسابات نادي برشلونة الإسباني الرسمية على موقع ”تويتر“ للاختراق من قبل شركة ”هاكر“ تدعى ”Our Mine“، والتي تعدي المرة الثانية التي يحدث فيها هذا الأمر.

وقامت الشركة باختراق جميع حسابات برشلونة على موقع ”تويتر“ بلغاتها المختلفة.

وكتبت الشركة: ”أهلا، نحن Our Mine، هذه هي المرة الثانية، لقتد حسنتم مستوى الأمن، لكنه ليس الأفضل“.

وأضافوا: ”إذا أردتم تحسين مستوى الأمن، تواصلوا معنا“.

في المقابل، ألمحت الشركة المخترقة إلى عودة البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، للبرسا في الصيف المقبل، وكتبت ذلك على حساب النادي الخاص بفرق كرة اليد.

وفاز برشلونة 2-1 على خيتافي ثالث الترتيب ليواصل الضغط على ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

ومنح أنطوان غريزمان التقدم بهدف لبرشلونة في الدقيقة 34 بعدما تلقى تمريرة سحرية من ليونيل ميسي وأضاف سيرجي روبرتو الهدف الثاني لأصحاب الأرض بعد خمس دقائق.

وقلص خيتافي الفارق عن طريق تسديدة قوية من أنخيل رودريغيز في الدقيقة 66 وكان الفريق الزائر قريبا من إدراك التعادل لولا تألق الحارس مارك-أندريه تير شتيغن.

وبات رصيد برشلونة 52 نقطة ويتأخر بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي يستضيف سيلتا فيغو غدا الأحد، وبقي خيتافي ثالثا وله 42 نقطة.