نادي برشلونة يحصل على موافقة الاتحاد الإسباني للتعاقد مع لاعب بديل لديمبلي

نجح نادي برشلونة في الحصول على موافقة الاتحاد الإسباني للتوقيع مع لاعب جديد بدلاً من الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي.

وبحسب محطة ”راديو ماركا“ الإذاعية، فقد منح الاتحاد الإسباني الضوء الأخضر للنادي الكتالوني لضم لاعب جديد رغم غلق باب الانتقالات الشتوية قبل أسبوعين.

وكان برشلونة قد أعلن في وقت سابق عن غياب ديمبلي لفترة تصل إلى 6 أشهر، بعد أن أجرى عملية جراحية في العضلة ذات الرأسين بالفخذ.

ويسعى برشلونة لتعويض غياب ديمبلي من خلال التعاقد مع لاعب جديد، مستغلاً لوائح الاتحاد الإسباني التي تمنحه الحق في إبرام تعاقد جديد من داخل الدوري الإسباني حال إصابة أحد لاعبيه وتأكد غيابه لمدة تزيد على 5 أشهر.

وأرسل النادي الكتالوني ملفاً طبياً كاملاً لرابطة الدوري الإسباني، قبل يومين، لشرح تفاصيل إصابة عثمان ديمبلي.

البديل الأقرب

وفي الإطار ذاته، أكد الصحفي الإسباني كارلس إيسكولان المختص بأخبار برشلونة، أن أنخيل رودريغيز مهاجم فريق خيتافي هو الخيار المفضل لدى إدارة النادي الكتالوني في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة إجراءات التعاقد مع المهاجم الإسباني البالغ من العمر 32 عاماً خلال الساعات المقبلة بعد الوصول لاتفاق نهائي مع إدارة خيتافي.

وأشار إيسكولان في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ إلى أن كريستيان ستواني مهاجم فريق غيرونا هو أحد اللاعبين المرشحين أيضاً للانضمام إلى البلوغرانا، إلا أن المفاوضات مع ناديه تسير ببطء شديد.

تصريحات برشلونة

من جانبه، أوضح جويليرمو أمور، مدير العلاقات المؤسسية في برشلونة، أنّ النادي الكتالوني لم يحصل بعد على إذن من الاتحاد الاسباني لكرة القدم، بشأن ضم مُهاجم جديد.

وقال أمور في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“: ”لقد قيل الكثير عن هذا الأمر، ولكن نحن لم نحصل حتى الآن على الضوء الأخضر من الاتحاد الإسباني لضم لاعب جديد“.

وأضاف: ”حتى الآن لم نتلق أي شيء رسمي بعد، وإذا حدث ذلك، سيتخذ النادي القرار الذي يجب علينا اتخاذه“.

وتابع: ”أولًا علينا أنّ نرى ما إذا كنا سنحصل على إذن أو لا، ونحن نعمل على هذا كثيرًا مُنذ فترة“.

وأتم: ”لدينا عمل شاق، ونقوم بتحليل الأمور من أجل التحسّن، وعندما تحين اللحظة، سنفعل ما هو أفضل من أجل برشلونة“.