أهداف مباراة برشلونة ضد خيتافي.. 2-1 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

سجل غريزمان الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره خيتافي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 39 يسجل سيرجي روبيرتو الثاني للبلوغرانا.

وفي الدقيقة 66 سجل لويس رودريغز الهدف الأول لصالح خيتافي.

برشلونة يتواجد في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، ويتواجد الفريق المدريدي الصغير ثالثاً برصيد 42 نقطة.

مواجهة اليوم ستكون رقم 30 بين الفريقين في بطولة الدوري، حيث فاز برشلونة في 21 مباراة سابقة، وفاز خيتافي مرتين، وانتهت 6 مباريات بالتعادل.

خيتافي لم يتمكن من الفوز أبداً على برشلونة في ملعب كامب نو، حتى أن الفوز الأخير له منذ سنوات عديدة، بالتحديد في موسم 2011-2012.