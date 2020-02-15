أهداف مباراة برشلونة ضد خيتافي.. 2-1 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

سجل غريزمان الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره خيتافي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.
1-0
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— ِ (@LIOMO9) February 15, 2020
وفي الدقيقة 39 يسجل سيرجي روبيرتو الثاني للبلوغرانا.
قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول سيررررررررجووووووو #برشلونة_خيتافي
— اهداف-ملخصات-لقطات-روابط مباريات (@fcbbr1) February 15, 2020
وفي الدقيقة 66 سجل لويس رودريغز الهدف الأول لصالح خيتافي.
قووووووووووووووووووووووول خيتاااافي رااائع ????????@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/5a6cXXSCGR
— عز – @MnbrMadrid5 (@GoalHD77) February 15, 2020
برشلونة يتواجد في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، ويتواجد الفريق المدريدي الصغير ثالثاً برصيد 42 نقطة.
مواجهة اليوم ستكون رقم 30 بين الفريقين في بطولة الدوري، حيث فاز برشلونة في 21 مباراة سابقة، وفاز خيتافي مرتين، وانتهت 6 مباريات بالتعادل.
خيتافي لم يتمكن من الفوز أبداً على برشلونة في ملعب كامب نو، حتى أن الفوز الأخير له منذ سنوات عديدة، بالتحديد في موسم 2011-2012.