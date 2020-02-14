هل يرفض الاتحاد الإسباني تعاقد نادي برشلونة مع مهاجم جديد بديل لعثمان ديمبلي؟

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، أن قضية تعويض نادي برشلونة لمهاجمه الفرنسي عثمان ديمبلي المصاب، والذي أجرى عملية جراحية، تبقى غير مضمونة رغم إرساله لملف طبي للاعب، لرابطة الدوري الإسباني، في أفق الحصول على إذن بالتعاقد مع لاعب جديد.

وأرسل برشلونة ملفا طبيا يؤكد من خلاله أن الجناح الفرنسي قد يغيب لفترة تصل لـ5 أشهر، وهو ما يمنحه الحق في التعاقد مع لاعب جديد خارج فترة الانتقالات، بشرط أن يكون من الدوري الإسباني أو لاعب دون فريق وتقتصر مشاركته على المنافسات المحلية.

وبحسب الصحيفة، فإن قرار رابطة الدوري الإسباني لن يكون سهلا؛ لأنه سيفضح الملف الطبي ويستشير أطباء، وقد يجري فحصا على اللاعب للتأكد من مدة غيابه عن الملاعب.

وتملك رابطة الدوري الإسباني مهلة 72 ساعة للرد على طلب برشلونة، لكن صحيفة ”سبورت“ استشارت طبيبا متخصصا حول إصابة عثمان ديمبلي؛ ما يثير الشكوك حول إمكانية تعويضه.

وأكد الطبيب ماريانو ماتاس أن نوع إصابة عثمان ديمبلي معروف لدى الرياضيين وفترة التعافي معروفة مراحلها، وأكد في خلاصة أن عودة اللاعب تحتاج لفترة تتراوح بين 3 أشهر كحد أدنى و5 أشهر كحد أقصى.

وتأتي تصريحات الطبيب للصحيفة لتثير الشكوك حول إمكانية منح رابطة الدوري الإسباني برشلونة إذنا بالتعاقد مع لاعب جديد؛ لأن فترة الغياب يجب أن تكون 5 أشهر على الأقل للاعب المصاب.

من جهة أخرى، ذكرت الصحف الإسبانية، بينها ”ماركا“، أن أنخل لويس رودريغيز مهاجم خيتافي البالغ من العمر 32 عاما يبقى أبرز المرشحين للانتقال لبرشلونة؛ بحكم ثمنه الأقل وإمكانية موافقة فريقه على رحيله.

ولا يتجاوز الشرط الجزائي لمهاجم خيتافي 10 ملايين يورو، وهو مبلغ بإمكان برشلونة دفعه للتعاقد مع المهاجم المخضرم في ظل مطالبة فرق بقية المهاجمين المرشحين بمبالغ أكبر أو بدفع الشرط الجزائي للاعب، كما حدث مع البرازيلي ويليان خوسيه مهاجم ريال سوسيداد، والذي يبلغ الشرط الجزائي في عقده 75 مليون يورو.

ارتباك

من جهتها، قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن إدارة برشلونة عقدت اجتماعا في ساعة متأخرة من مساء الخميس؛ لبحث آخر تطورات ضم المهاجم الجديد إلى صفوف الفريق، وذلك بحضور إيريك أبيدال المدير الرياضي، ونائبه رامون بلينز، وأوسكار غراو المدير التنفيذي، وكذلك المدرب كيكي سيتين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن الاجتماع بحث الأسماء المرشحة لارتداء قميص برشلونة، لسد العجز الواضح في الخط الأمامي.

وتابعت بقولها: ”هيمنت صفقة الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز، مهاجم ونجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، على المباحثات التي أجراها مسؤولو برشلونة؛ لأن صفقة مارتينيز المرتقبة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ستحسم إلى حد كبير مواصفات المهاجم المرشح للانتقال إلى برشلونة قريبا“.

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة قررت بالفعل التعاقد مع مارتينيز مقابل سداد الشرط الجزائي في عقده، البالغ قيمته 111 مليون يورو.

وأكدت أن صفقة مارتينيز ستجبر برشلونة على ضم مهاجم يملك مواصفات خاصة، وألا يكون رأس حربة صريح، رقم 9، ويكون قادرا على اللعب في مراكز هجومية أخرى على الأطراف وليس العمق فقط، وأن يتقبل الجلوس احتياطيا خلال الموسم المقبل بعد ضم نجم التانغو.

وقالت إن برشلونة وضع ميزانية تتراوح بين 10 إلى 15 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الجديد، الذي سيكون قادرا على المشاركة في الدوري المحلي، في ظل إغلاق قوائم الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه برشلونة نادي نابولي في دور الـ16.

ونوهت إلى أن المهاجم الجديد سيكون أمامه 14 مباراة فقط للمشاركة فيها رفقة برشلونة، إذا ما تم التعاقد معه بعد مباراة خيتافي المقبلة.

وكانت تقارير أرجنتينية قد أشارت، أمس، إلى أن نادي ريال مدريد ينوي الدخول في سباق التعاقد مع مارتينيز.