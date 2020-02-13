الكلاسيكو في أمريكا.. لاس فيغاس قد تشهد صداما بين ريال مدريد وبرشلونة

أشارت تقارير صحفية أمريكية إلى أن ريال مدريد سيلتقي برشلونة الصيف المقبل في كلاسيكو جديد في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية عن الشركة المسؤولة عن تنظيم المعسكر الخارجي للفريقين في الولايات المتحدة إنها ترغب في تنظيم مباراة كلاسيكو بين الفريقين في لاس فيغاس.

وفي حال اتفاق جميع الأطراف ستقام المباراة على ملعب ”أليغيانت“ الخاص بفريق لاس فيغاس رايدرز لكرة القدم الأمريكية.

وقال مصدر للصحيفة الأمريكية إن هناك العديد من الملاعب الأخرى المرشحة لاستضافة الكلاسيكو بينها ملعب ”سوفي“ في لوس أنغلوس ضمن كأس الأبطال الدولية، وهي بطولة سنوية للأندية الأوروبية خلال الإعداد للموسم الجديد.

وقال بن سوسنكو، المتحدث باسم منظم البطولة، مجموعة ريفيلنت الرياضية: ”نحن دائما نسعى لإقامة مباريات جيدة لكن حتى الآن لم يتم تحديد أي شيء بخصوص كأس الأبطال الدولية“.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مجموعة ”أنشوتز“ الترفيهية التي تدير استاد لاس فيغاس بشأن استضافة هذه المباراة.

ويزور برشلونة وريال مدريد الولايات المتحدة بانتظام منذ عام 2017، حيث خاضا مباراة أمام حشد جماهيري هائل في ميامي بولاية فلوريدا.

وفي الصيف الماضي، لعب ريال مدريد في هيوستن ضد بايرن ميونخ وفي نيوجيرسي أمام أتلتيكو مدريد بينما لعب برشلونة مع نابولي في ميامي.

ويعود تاريخ التنافس بين الفريقين في الكلاسيكو إلى عام 1902، ومباراتهما في الليغا سنويا الأكثر مشاهدة في العالم.

وبدأت بطولة كأس الأبطال الدولية عام 2013 وأقيمت في الولايات المتحدة وشرق آسيا خاصة الصين وفي أستراليا.

ويلتقي الفريقان في سانتياغو برنابيو في الأول من مارس/آذار المقبل في الليغا بينما انتهت مباراة الدور الأول بينهما في استاد كامب نو بالتعادل السلبي.

ويتصدر ريال مدريد الليغا برصيد 52 نقطة من 23 مباراة متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة قبل الجولة 24 التي تنطلق يوم السبت المقبل.