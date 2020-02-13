يساويه بميسي ورونالدو.. باريس سان جيرمان يقدم عرضا مذهلا لتجديد عقد مبابي

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أنه لن يكون من السهل على ريال مدريد التعاقد مع المهاجم الشاب كيليان مبابي في ظل رغبة باريس سان جيرمان في تقديم عرض مغر للغاية للدولي الفرنسي قبل يورو 2020 يجعله على قدم المساواة مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وقالت صحيفة AS الإسبانية نقلا عن مصدر قوله، إن باريس سان جيرمان سيعرض عليه نجمه عرضا ضخما قبل انطلاق يورو 2020 في يونيو/حزيران المقبل يجعله يحصل على راتب يساوي ما يحصل عليه رونالدو وميسي (حوالي 50 مليون يورو لكل موسم).

وأضاف المصدر للصحيفة الإسبانية أن ”باريس سان جيرمان يريد حسم الأمر قبل كأس العالم 2022 في قطر. إنها مسألة إستراتيجية“.

راتب ضعيف

ويحصل مبابي الآن على راتب ضغيف، ووفقا لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية يبلغ ما يحصل عليه نحو 15 مليون يورو لكل موسم، أي يحصل على ثلاثة ملايين أكثر من راتبه السابق في موناكو والبالغ 12 مليون يورو سنويا وذلك عندما وقع عقد انتقاله إلى باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو في صيف عام 2017.

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي الشاب مع باريس سان جيرمان في 2022، وفي حال نجاح هذه المحاولة يمكن أن تتعطل خطط النادي الملكي في الحصول على خدمات أفضل لاعب شاب في مونديال روسيا 2018.

ويسعى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للتعاقد مع مبابي في صيف عام 2021، عندما يتبقى في عقده الحالي عام واحد هو ما تم بالفعل مع إيدن هازارد لاعب تشيلسي السابق والذي انضم إلى ريال مدريد مقابل مئة مليون يورو، وهو سعر أقل بكثير من سعر السوق للدولي البلجيكي.

ويسعى ريال مدريد بشدة لعدم تجديد عقد مبابي مع النادي الفرنسي، لكن يفعل ذلك بشكل غير مباشر حتى يحافظ على علاقته القوية مع باريس سان جيرمان.

مبابي أفضل لاعب في سان جيرمان

وبات مبابي حجر الزاوية في باريس سان جيرمان. وقال ليوناردو المدير الرياضي للنادي ”مبابي شخص رائع، ملتزم للغاية ولاعب رائع. في آخر خمس سنوات يوجد لاعبون مميزون أعمارهم 35 عاما (كريستيانو) والآخر 32 عاما (ميسي) والآخران 28 (نيمار) و21 عاما (مبابي) والأخيران يلعبان معنا. دعونا نكن سعداء. أنا مدير رياضي سعيد. يجب أن نستفيد من ذلك ونتوقف عن الحديث عن المشاكل“.

مبابي ليس مهما فقط لباريس سان جيرمان في الملعب لكن -أيضا- خارجه حيث كان إلى جوار نيمار أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت شركة ”نايكي“ لتمديد عقدها مع النادي الباريسي من 2022 إلى 2032.

وأصبح عقد الشركة 75 مليونا سنويا بدلا من 25 مليون يورو وتشير معلومات إلى أن هذا المبلغ سينخفض إذا غادر أي منهما، مبابي أو نيمار باريس سان جيرمان.

ويدرك بيريز جيدا العائد الاقتصادي لمبابي. وفقا لمجلة ”فوربس“ يحصل الآن على 10 ملايين إجمالي من الإعلانات (خمسة من شركة نايكي)، ومن المقرر أن يتضاعف هذا المبلغ ثلاث مرات من خلال ارتداء القميص الأبيض.

ودفع ريال مدريد مبابي لرفض عرضين سابقين لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، لكن الثالث ربما يصعب التعامل معه بالطريقة ذاتها.