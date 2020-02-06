تقرير: ريال مدريد يتفق مع كيليان مبابي

قال الصحفي الإسباني، أوريول دومينيك، الذي يعمل في ”راديو كتالونيا“ إن نادي ريال مدريد الإسباني اتفق مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، على الصفقة، على أن تتم بنهاية الموسم الحالي.

وازدادت التكهنات حول مستقبل مبابي، البالغ من العمر 20 عاما، مع باريس سان جيرمان، بعدما دخل في خلاف علني أكثر من مرة مع مدربه الألماني توماس توخيل، بسبب استبدال اللاعب.

وقال أوريول: ”من خلال ما أخبرتني به الأندية الكبرى المختلفة في قارة أوروبا، فإن الصفقة حُسمت في ريال مدريد“.

وأضاف ”عندما يرحل مبابي عن باريس سان جيرمان الصيف المقبل أو الذي يليه ستكون وجهته المقبلة سانتياغو برنابيو“.

وتابع أوريول ”أحب أن ينتقل مبابي إلى ليفربول، لكنني أتوقع أن خطوته المقبلة ستكون مع ريال مدريد، لأسباب عديدة أولها رغبته في اللعب تحت قيادة مثله الأعلى زين الدين زيدان“.

وواصل تصريحاته ”ريال مدريد في وضع مالي أقوى من ليفربول، قادر على دفع الراتب السنوي الذي يحلم به مبابي“.

وأردف ”ليفربول يجد صعوبة في إتمام صفقة التعاقد مع كيليان إلى ليفربول، لأن المدرب يورغن كلوب يعتمد بشكل تام على الثلاثي محمد صلاح، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو إلا إذا غادر أحدهم في الصيف“.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، وتردد سابقا أن ريال مدريد سينقض على اللاعب صيف 2021، وحينها يتبقى في عقد مبابي عام واحد مع النادي الفرنسي، ما قد يجبر سان جيرمان على بيع مبابي مقابل 100 مليون يورو، وهي نفس خطة ريال مدريد عندما تعاقد مع إيدين هازارد من تشيلسي الصيف الماضي.

وانتقل مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان مقابل 135 مليون يورو، وسجل لنادي العاصمة 82 هدفا وصنع 45 في 113مباراة.