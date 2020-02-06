توني كروس يصدم ريال مدريد ويكشف موعد اعتزاله كرة القدم

استعاد الدولي الألماني توني كروس نجم فريق ريال مدريد جزءًا كبيرًا من مستواه خلال الموسم الجاري، بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لمقعد المدير الفني للميرينغي.

وحظي كروس بطل العالم 2014 مع المنتخب الألماني، بمسيرة احترافية مميزة سواء مع المانشافت أو في بايرن ميونيخ ومن بعده ريال مدريد.

وأثار توني كروس جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية بعد أن كشف عن موعد اعتزاله كرة القدم.

نهاية المسيرة

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن توني كروس لا ينوي الاستمرار في اللعب بعد نهاية عقده الحالي مع ريال مدريد في 2023.

ورغم بلوغه الـ 30 من العمر إلا أن توني كروس مازال يمتلك الكثير ليقدمه، وهو ما أظهره خلال الموسم الحالي، حيث شارك في 28 مباراة مع ريال مدريد حتى الآن.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن كروس أحبط خطط النادي الملكي الذي سيسعى لتمديد عقده الحالي، بعد تصريحاته التي تحدث فيها عن اقتراب موعد اعتزاله.

تصريحات صادمة

ونقلت ”ديلي ميل“ تصريحات توني كروس والتي قال فيها:“ لست من نوعية اللاعبين الذين يستمرون في اللعب حتى الـ 38 من العمر“.

وأضاف نجم الميرينغي:“ما زال هناك 3 سنوات ونصف السنة متبقية في عقدي مع ريال مدريد، عندها سأكون في الـ 33 من العمر، وسيكون ذلك أمرًا جيدًا أن أفكر فيما هو قادم دون أن أكون مرتبطًا بعقد يمتد إلى 4 سنوات ”.

واختتم كروس:“لم يتبقَ الكثير من الوقت على موعد إعلان نهاية مسيرتي“.