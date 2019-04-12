توني كروس يرد على أنباء رحيله عن ريال مدريد (صورة)

ردّ النجم الألماني توني كروس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني على التقارير التي تحدثت عن رغبته في مغادرة الفريق الملكي في سوق الانتقالات الصيف المقبل.

وكتب كروس عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”معلومات كاذبة تمامًا“.

وكانت صحيفة ”أس“ قد ذكرت أن كروس، البالغ من العمر 29 عامًا، ينوي الرحيل عن ريال مدريد، بنهاية الموسم، بعد تعرضه لانتقادات شديدة الموسم الحالي، مع تراجع مستواه.

Información absolutamente falsa‼️‼️‼️ https://t.co/z2PYwz0fiA — Toni Kroos (@ToniKroos) ١٢ أبريل ٢٠١٩

وبحسب صحيفة ”أس“ فإن كروس، الذي انضم إلى ريال مدريد صيف العام 2014، قادمًا من بايرن ميونخ، يقدم أسوأ مواسمه مع الفريق الملكي، الذي ودّع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، وكأس إسبانيا من نصف النهائي، وتبدو حظوظه في التتويج بلقب الدوري الإسباني ضئيلة للغاية.

ولعب توني كروس 228 مباراة مع ريال مدريد، سجل فيها 13 هدفًا وصنع 59، وينتهي عقده مع النادي الملكي العام 2022.

وأضافت ”أس“ أن مانشستر يونايتد بين الأندية التي قد ينتقل إليها توني كروس، علمًا أن الدولي الألماني كان قريبًا من الانتقال إلى النادي الإنجليزي قبل انضمامه إلى ريال مدريد.