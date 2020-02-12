تقرير: نادي برشلونة يخفض سعر بيع كوتينيو

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة لجأ إلى تخفيض قيمة أسعار لاعبيه المعارين من أجل سرعة بيعهم، وضم آخرين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة ”آس“ إلى أن برشلونة خفض سعر النجم البرازيلي كوتينيو، المعار إلى بايرن ميونخ، لـ80 مليون يورو.

وتشير التقارير إلى أن هناك عدة أندية تريد ضم كوتينيو، في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وآرسنال، بالإضافة لناديه السابق ليفربول.

وانتقل كوتينيو إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2018، ثم خرج على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونخ مطلع الموسم الجاري مع منح النادي الألماني بندا يتيح أحقية الشراء، مقابل 120 مليون يورو.

وحسب ما ذكرته صحيفة ”ذا صن“ البريطانية فإن كوتينو أخبر برشلونة أنه يريد مغادرة النادي في نهاية الموسم، وتحويل وجهته إلى بايرن ميونيخ لعقد دائم.

كوتينيو لم ينجح في إثبات قدراته بقميص برشلونة واكتفى بالظهور في 76 مباراة بمختلف البطولات سجل 21 هدفا وصنع 11 تمريرة حاسمة.

وخاض كوتينيو 19 مباراة بقميص بايرن ميونخ في موسم البوندسليغا الجاري، وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 6 أخرى، كما نجح في تسجيل هدف وصناعة هدفين في منافسات دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن كوتينيو أبدى رغبته في البقاء داخل قلعة البافاري، في الوقت ذاته فإن النادي الألماني لم يبد موافقته النهائية على شراء البرازيلي.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن برشلونة يحتاج لبيع لاعبين بقيمة 124 مليون يورو لتجنب العجز مع نهاية العام المالي الحالي.

ويبدو لاعب الوسط رافينيا ألكانتارا أبرز المرشحين للخروج من النادي الكتالوني قريبا، لكنه لا يلبي الطلبات المالية لسد العجز.

وانخفض الشرط الجزائي في عقد رافينيا من 75 مليون يورو إلى 17 مليون يورو فقط، بموجب العقد الجديد الذي وقعه اللاعب البرازيلي في العام الماضي.

يذكر أن رافينيا يلعب هذا الموسم معارا مع سيلتا فيغو، لكن الأخير قد لا يقوم بخطوة شراء اللاعب نهائيا مع إمكانية الهبوط للدرجة الثانية الإسبانية.