ساليسو صخرة دفاع بلد الوليد يشعل المنافسة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد وأتلتيكو

بدأت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني الاستعداد مبكرا للدخول بقوة في موسم الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى النادي الملكي لتجديد صفوفه وتدعيم عدد من المراكز بالفريق وعلى رأسها مركز قلب الدفاع.

صخرة بلد الوليد

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن ريال مدريد أبدي اهتماما كبيرا بالمدافع الغاني محمد ساليسو قلب دفاع فريق بلد الوليد الإسباني.

وجذب ساليسو البالغ من العمر 20 عاما فقط أنظار العديد من الأندية الأوروبية، حيث يعد عنصرا أساسيا في فريق بلد الوليد الذي يصارع من أجل النجاة من الهبوط إلى الدرجة الأدنى بسبب تواضع الخط الأمامي للفريق.

واكتفي بلد الوليد بتسجيل 19 هدفا فقط في 23 مباراة حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك يقدم ساليسو مردودا دفاعيا مميزا.

سياسة جديدة

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد ينتهج سياسة جديدة بالاعتماد بصورة أكبر على المواهب الشابة، عكس السنوات الماضية.

ويسعى الميرينغي لاستغلال العلاقة القوية التي تربط فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، مع رونالدو نازاريو، أسطورة كرة القدم البرازيلية ومالك بلد الوليد.

ويسعى ريال مدريد لاستغلال وجود شرط جزائي بعقد المدافع الغاني مع بلد الوليد تصل قيمته إلى 12 مليون يورو.

وتشكل صفقة ساليسو جزءا من خطة الريال لتجديد صفوفه، خاصة مركز قلب الدفاع الذي يضم لاعبين تجاوزوا الـ30 من العمر، وهم سيرخيو راموس 33 سنة، وناتشو 30 سنة.

اليونايتد وأتلتيكو في الصورة

وأشارت ”آس“ في تقريرها إلى أن ريال مدريد سيواجه منافسة صعبة حتى ينجح في إتمام صفقة ساليسو.

وأكدت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد بدأ اتصالاته لضم اللاعب بالفعل، خاصة أنه يلائم متطلبات الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني للفريق.

ويمتاز ساليسو بطول القامة الذي يصل إلى 187 سنتيمترا، كما أنه أظهر براعة في استخلاص الكرات دون ارتكاب الأخطاء، بجانب تميزه في الكرات الهوائية.

ويقدم أتلتيكو عرضا مغريا بالنسبة لإدارة بلد الوليد، حيث يسعى فريق العاصمة الإسبانية لضم اللاعب مع إبقائه لموسم آخر مع فريقه الحالي على سبيل الإعارة، ليواصل عملية تطوره.

وفي السياق ذاته، يحظى ساليسو باهتمام كبير من عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يأتي في مقدمة الأندية الإنجليزية المهتمة بالتعاقد مع المدافع الغاني الشاب.

ويخطط اليونايتد لحسم صفقة ساليسو في الميركاتو الصيفي المقبل بعد أن جذب انتباه الجميع في نصف موسم فقط.