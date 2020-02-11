يقترب من تكرار إنجاز كاسياس.. إحصائية مذهلة لكورتوا مع ريال مدريد

حصد الدولي البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمي فريق ريال مدريد الإسباني جائزة أفضل لاعب بالدوري الإسباني لشهر يناير الماضي.

ويلعب كورتوا دورًا محوريًا في انتصارات الميرينغي الأخيرة بالدوري الإسباني والتي منحت الفريق صدارة الليغا بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة.

إنجاز مرتقب

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن كورتوا نجح بتخطي فترة صعبة تعرض فيها لانتقادات عنيفة منذ انتقاله إلى ريال مدريد بسب سهولة استقباله للأهداف، ليحصد جائزة أفضل لاعب في الليغا عن شهر يناير.

وتأتي هذه الجائزة كخطوة على طريق حصد كأس زامورا كأفضل حارس في الدوري الإسباني وهي الجائزة الغائبة عن ريال مدريد منذ نجاح إيكر كاسياس أسطورة حراسة المرمي في النادي الملكي بحصد الجائزة موسم 2007-2008.

أرقام مذهلة

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن كورتوا أثبت تحسن مستواه، بعد أن سكنت أكثر من نصف التسديدات التي تعرض لها شباكه في وقت سابق.

ونجح كورتوا طبقًا لموقع ”أوبتا“ للإحصاءات في التصدي لـ 25 تسديدة من بين 28 تسديدة على مرماه، منذ نوفمبر الماضي، عندما نجح ويليان خوسيه مهاجم ريال سوسيداد بتسجيل هدف في مرماه.

وساهم هذا التغيير الجذري في مستوى كورتوا بمنح ريال مدريد الأفضلية الحالية على منافسه برشلونة.

وأشارت ”أس“ إلى أن كورتوا رفع معدل تصدياته من 40% في بداية الموسم إلى 80%.