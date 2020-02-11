هكذا يحفز زيدان لاعبي ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني

تحدثت صحيفة “ ماركا “ عن أولوية الفرنسي زين الدين زيدان هذا الموسم رفقة ريال مدريد منذ عودته نهاية الموسم الماضي بعد فترة من استقالته من منصبه في نهاية موسم 2017-2018 مباشرة بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكتابة التاريخ بالتتويج الثالث على التوالي في المسابقة الأهم قاريا.

وتوج زيدان في فترته الأولى التي امتدت لموسمين ونصف بلقب واحد للدوري الإسباني موسم 2016-2017 وأنهى موسمه الأول بفارق نقطة فقط لكنه في موسمه الأخير كان الفارق 17 نقطة عن برشلونة.

وفي الموسم الماضي حيث تسلم زيدان الفريق قبل نهايته وقبله كان الفريق تحث قيادة الإسباني جوليان لوبيتيغي والأرجنتيني سانتياغو سولاري كان الفارق 19 نقطة.

وحسب صحيفة “ ماركا “ فزيدان قضى شهور لإعداد خطته من أجل تحفيز لاعبيه للفوز بلقب الدوري الإسباني مرة أخرى وإعادة ريال مدريد للقمة وإيقاف سيطرة برشلونة.

وشكل لقب الدوري الإسباني الموضوع الرئيسي مع العناصر المؤثرة في الفريق والقادة الكبار لتحفيزهم للفوز والعمل على التتويج باللقب.

ومن أبرز خطابات زيدان للاعبيه:“ ليس من المعقول أن يكون لوكا مودريتش في حوزته لقب واحد للدوري الإسباني ”.

واستعمل زيدان لاعب بقيمة النجم الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم والكرة الذهبية لسنة 2018 كمعيار لتحفيز لاعبيه ولكون النجم الكرواتي انتقل لريال مدريد بعد الفوز بلقب الدوري الإسباني في عهد البرتغالي جوزيه مورينيو ولم يتوج سوى بلقب وحيد كان مع زيدان موسم 2016-2017.

ويعتبر زيدان أن ريال مدريد تراجع في القرن الحالي أمام منافسه التقليدي برشلونة بخصوص لقب الدوري الإسباني فلم يتوج باللقب سوى 6 مرات من أصل 19 موسم.

وأعطت الصحيفة عدة مقارنات بين لاعبي برشلونة وريال مدريد فالحارس الألماني تير شتيغن والأوروغوياني لويس سواريز واللذان وقعا لبرشلونة صيف 2014 يملكان 4 ألقاب في الدوري الإسباني وهما نفس ألقاب سيرجيو راموس الذي التحق بريال مدريد في 2005 والبرازيلي مارسيلو الذي التحق بالفريق في 2006.

وتبقى أرقام أبرز لاعبي ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني متواضعة مقارنة بأرقام قادة برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي 10 ألقاب للدوري الإسباني وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتش 8 ألقاب وسيرجيو روبيرتو 6 ألقاب وجوردي ألبا 5 ألقاب.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب فرق الدوري الإسباني بفارق 3 نقط عن برشلونة وحسب صحيفة “ ماركا “ فهدف زيدان يبقى عدم السماح للفريق بالتراجع في الدوري الإسباني للمستوى الذي حصل في الموسمين الأخيرين حيث كان الفارق 17 و19 نقطة والهدف هو المنافسة على اللقب حتى النهاية ومحاولة الفوز باللقب رقم 34 في تاريخ ريال مدريد.