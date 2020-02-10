أخبار ريال مدريد وبرشلونة: تطور جديد في أزمة رحيل ميسي.. وزيدان يحدد بديل مبابي

لا يزال مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة الإسباني محل ومثار أحاديث المتابعين في الأوساط الكروية بصفة عامة، بجانب جماهير الفريق الكتالوني تحديدا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة عملاقا الدوري الإسباني، فإلى السطور القادمة:

مستقبل ميسي

شهدت أزمة غموض مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة فريق برشلونة الإسباني تطورات جديدة، بعد أن أكد تقرير نشره موقع (لو 10 سبورت) الفرنسي أن ميسي ربط مصيره بمستقبل رئيس النادي جوسيب بارتوميو.

وأشار التقرير إلى أن ميسي سيرحل حال بقاء بارتوميو بعد نهاية العام الحالي، ولن يمدد عقده مع برشلونة في ظل تحفظه على عدة أمور إدارية، خاصة بعد أزمة التلاسن الأخيرة بينه وبين الفرنسي إريك أبيدال السكرتير الفني لإدارة النادي ونجم الفريق الأسبق.

في المقابل، غادر الفرنسي عثمان ديمبلي جناح الفريق إلى فنلندا، الإثنين؛ للخضوع لعملية جراحية على يد أحد أشهر الأطباء هناك المتخصصين في مجال الإصابات.

في الوقت الذي قرر الاتحاد الإسباني إيقاف الحكم خوسيه ماريا سانشيز وعدم إسناد مباريات له في الجولة القادمة للدوري الإسباني؛ بسبب سوء أدائه في لقاء برشلونة وريال بيتيس أمس الأحد بالليغا.

واعترض نادي ريال بيتيس على عدم حصول اللاعب سيرجي روبيرتو ظهير أيمن برشلونة على البطاقة الحمراء، كما اشتكى برشلونة لعدم احتساب ضربة جزاء لصالح ليونيل ميسي.

واستعاد فريق برشلونة جهود مدافعه جيرارد بيكيه الذي غاب عن لقاء ريال بيتيس للإيقاف، وظهر بصورة جيدة استعدادا لمباراة خيتافي يوم السبت المقبل.

زيدان يحدد بديل مبابي

حدد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بديل مواطنه كيليان مبابي جناح أيمن فريق باريس سان جيرمان، حال تعثر فشل انضمامه في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة ”ديلي تيلغراف“ البريطانية أن النجم الإنجليزي رحيم سترلينغ جناح أيمن فريق مانشستر سيتي دخل بقوة دائرة اهتمامات الفريق الملكي للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد.

وينتهي عقد اللاعب بنهاية 2023، وأكدت الصحيفة أن إدارة مانشستر سيتي ترغب في تمديد عقد اللاعب مع زيادة قيمة راتبه السنوي.

وحصل الحارس تيبو كورتوا على لقب أفضل لاعب في الدوري الإسباني خلال شهر يناير الماضي.

صراع ثلاثي على حارس إنجلترا الصاعد

يدور صراع ثلاثي على التعاقد مع الحارس الصاعد براد يونغ الذي انضم مؤخرا إلى منتخب الناشئين في إنجلترا.

وكشفت صحيفة ”صن“ البريطانية تلقي الحارس الصاعد 3 عروض من تشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال.

وبدأت بالفعل إدارة تشيلسي خطوات جادة للحصول على خدمات الحارس الصاعد صاحب الـ17 عاما.

آخر تطورات حالة بيليه الصحية

كشفت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عن آخر تطورات الحالة الصحية للأسطورة البرازيلية بيليه نجم منتخب السامبا الأسبق.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن بيليه الذي سيبلغ 80 عاما في أكتوبر المقبل يعاني من الاكتئاب؛ بسبب تراجع حالته الصحية وعدم قدرته على السير بمفرده، وهو ما أكده أيضا نجله مشيراً إلى أن حالة والده الصحية تتراجع بشكل كبير.

إصابة كوستا

أصدر نادي يوفنتوس الإيطالي بيانا رسميا بشأن آخر تطورات إصابة لاعبه البرازيلي دوغلاس كوستا بعد خروجه مصابا من مباراة هيلاس فيرونا في الدوري.

وقال بيان صادر عن يوفنتوس: ”أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها كوستا وجود إصابة في العضلة الأمامية وستستغرق من 15 إلى 20 يوما“.