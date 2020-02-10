جائزة مميزة لتيبو كورتوا حارس ريال مدريد

اختير البلجيكي تيبو كورتوا حارس نادي ريال مدريد أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر يناير الماضي.

وقال الحساب الرسمي لليغا على موقع ”تويتر“ إن كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، تُوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن يناير الماضي، بعدما قاد الفريق الملكي للفوز 3 مرات.

وأضاف حساب الليغا أن كورتوا أسهم في فوز ريال مدريد على خيتافي، وإشبيلية، وبلد الوليد، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين واستقبل هدفا وحيدا.

وسيتسلم كورتوا، البالغ من العمر 27 عاما، جائزته في مباراة ريال مدريد مع سيلتا فيغو، على ملعب سانتياغو برنابيو، يوم 16 فبراير الجاري، لحساب الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، وفي جعبته 52 نقطة من 23 مباراة، وقد تغلب أمس الأحد على أوساسونا 4/1.

ويتقدم ريال مدريد بـ3 نقاط عن ملاحقه برشلونة.

ويستعد ريال مدريد لمباريات قوية، حيث يلعب مع سيلتا فيغو في الليغا، ثم ليفانتي، وبعدها يلعب مع مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم برشلونة في الدوري الإسباني، وبعدها ريال بيتيس.

وانتقل كورتوا لريال مدريد صيف العام 2018، لكن موسمه الأول كان مخيبا جدا، وتعرض لانتقادات شديدة، لكنه قلب كل الانتقادات إلى صالحه الموسم الحالي، بعدما تلقى 19 هدفا في 27 مباراة الموسم الحالي، وحافظ على نظافة الشباك 14 مرة.