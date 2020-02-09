زيدان يرد بحسم على أنباء توتر علاقته مع غاريث بيل

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أنه ليس لديه أي مشكلة مع لاعبه غاريث بيل، رغم استبدال النجم الويلزي في الشوط الثاني من مباراة الفوز 4/1 أمام أوساسونا، مؤكدا أن البعض يريد أن تكون هناك مشاكل مع بيل.

وشارك بيل البالغ من العمر 30 عاما في التشكيلة الأساسية لريال مدريد لأول مرة منذ بداية العام الحالي لكنه فشل في إحداث الفارق.

ونقلت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن زيدان قوله بشأن بيل: ”إنه لاعب مهم، وأعتقد أنه بعد غيابه عن المباريات الأخيرة شارك في 65 دقيقة وقدم أداء جيدا دفاعيا وهجوميا وحاول، المشكلة هي إنهم يريدون أن نواجه مشكلة مع غاريث، لكن ليس لدينا مشكلة معه“.

وأضاف ”هناك الكثير من اللاعبين، وليس من السهل إدارة كل هؤلاء اللاعبين لكن في النهاية هو لاعب مهم حقا، وبصورة تدريجية سوف يقدم أداء جيدا مثل زملائه، تراجع قليلا من الناحية البدنية، لذلك قمنا بإجراء التغيير، وسيقدم لنا الكثير حتى نهاية هذا الموسم، سنعول عليه“.

وواصل المتصدر ريال مدريد مسيرته الرائعة في الدوري الإسباني وحول تأخره إلى فوز كبير 4/1 على مستضيفه أوساسونا محققا انتصاره الخامس على التوالي في المسابقة، ورد اعتباره بعد الهزيمة من ريال سوسيداد في كأس الملك.

وعزز فريق زيدان صدارته بفارق 6 نقاط عن أقرب مطارديه برشلونة الذي يزور ريال بيتيس في وقت لاحق اليوم.

وقال المدير الفني الفرنسي عن أداء إيسكو: ”لعب إيسكو دورا رئيسيا في العودة للمباراة، حيث سجل هدف التعادل لإعطاء الفريق بعض الزخم، إنه لاعب جيد للغاية، وجوده في التشكيلة أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، أنا سعيد لتسجيل أحد الأهداف، أنا أحبه كثيرا ومن الناحية الفنية هو مهم بالنسبة لنا“.

وهز لوكا يوفيتش أيضا الشباك وقال زيدان عن المهاجم الصربي: ”إنه سعيد له، لقد كنت في حاجة إليه أيضا، إنه مهاجم صريح ويحزن عندما لا يهز الشباك وعليه أن يتحسن ولكني سعيد بهدفه“.

وتعرض ريال لأول هزيمة منذ أكتوبر/ تشرين الأول عندما خسر 3/4 بملعبه أمام ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا، لكن زيدان استعاد أبرز عناصر القوة بتشكيلته أمام أوساسونا الذي خسر مرتين فقط بملعبه في الدوري في آخر 22 مباراة.