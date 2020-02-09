ريال مدريد يقلب الطاولة على أوساسونا ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

قلب ريال مدريد تأخره 0/1 إلى فوز ثمين بنتيجة 4/1، على مضيفه أوساسونا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، على ملعب أل سادار.

ووضع أوناي غارسيا أوساسونا في المقدمة بهدف من ضربة رأسية في الدقيقة 14، مستغلا كرة من روبين غارسيا سانتوس.

وأدرك إيسكو التعادل لريال مدريد بهدف في الدقيقة 33، مستغلا تسديدة مرتدة من الويلزي غاريث بيل.

وعزز القائد سيرجيو راموس النتيجة لريال مدريد بضربة رأسية في الدقيقة 38، مستغلا كرة من البرازيلي كاسيميرو.

وأمّن البديل لوكاس فاسكيز النتيجة لريال مدريد بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 84، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة من الفرنسي كريم بنزيما.

واختتم الصربي لوكا يوفيتش رباعية ريال مدريد في الدقيقة 90+2.

وحقق ريال مدريد الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإسباني، الموسم الحالي، والخامس عشر الموسم الحالي، مقابل الخسارة مرة وحيدة، وفي حين تعادل 7 مرات، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة، بفارق 6 نقاط عن برشلونة الثاني، الذي يلاقي ريال بيتيس، في وقت لاحق.

وتعافى ريال مدريد من الخسارة 3/4 أمام ريال سوسيداد، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب سانتياغو برنابيو، حيث ودع النادي الملكي المسابقة.

وهذه الخسارة السابعة لأوساسونا في الليغا، مقابل الفوز 6 مرات فقط، والتعادل 10 مرات، ليتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر (مؤقتا).

ويلعب ريال مدريد مع سيلتا فيغو يوم الأحد المقبل في الليغا، على ملعب سانتياغو برنابيو، ثم يسافر لمواجهة ليفانتي، قبل أن يستضيف مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وبعدما يلاقي برشلونة في الكلاسيكو على ملعب سانتياغو برنابيو.

هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف أوساسونا الأول HD حـسابي الأساسي @CC7OM pic.twitter.com/pfEcBPZtnf — صـقـر أهـداف S8R (@S8R12K) February 9, 2020

هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف التعادل لـ ريال مدريد 1-1 “ أيسكو “ HD حـسابي الأساسي @CC7OM pic.twitter.com/BCSSIDkCJs — صـقـر أهـداف S8R (@S8R12K) February 9, 2020

هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف ريال مدريد الثاني “ راموس “ HD حـسابي الأساسي @CC7OM pic.twitter.com/ufdJYvL7Wb — صـقـر أهـداف S8R (@S8R12K) February 9, 2020

هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف ريال مدريد الثالث “ لوكاس فاسكيز “ HD حـسابي الأساسي @CC7OM pic.twitter.com/NRKKRn2uB8 — صـقـر أهـداف S8R (@S8R12K) February 9, 2020