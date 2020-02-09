هدف برشلونة وريال مدريد يختار وجهته المستقبلية

يبدو أن آمال ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين في الحصول على خدمات نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي جاك غريليتش سوف تكون على المحك؛ في ظل التقارير التي تشير إلى أن اللاعب لا يريد الرحيل عن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

وتألق غريليتش، 24 عاما، هذا الموسم رفقة أستون فيلا، المهدد بالهبوط من الدوري الإنجليزي، حيث شارك في 27 مباراة، أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 7 آخرين.

وبحسب صحيفة ”صن“ البريطانية، فإن ناديي برشلونة وريال مدريد يرغبان في ضم غريليتش بنهاية الموسم الجاري، ولكن اللاعب نفسه اختار وجهة أخرى.

وأشارت ”صن“ في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن غريليتش يريد الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يرغب هو الآخر في التعاقد مع لاعب الوسط المهاجم؛ نظرا لحاجة المانيو الماسة للاعب مميز بنفس مواصفات غريليتش.

ويحتل أستون فيلا المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، وهو ما يضعه في دائرة العودة مرة أخرى إلى دوري الدرجة الأولى، البريمييرشيب.

وأكدت ”صن“ أن غريليتش سيرحل لا محالة عن أستون فيلا حال هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن مسؤولي النادي حددوا 60 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”سيكون غريليتش صفقة الموسم الجديد بالنسبة لمانشستر يونايتد، في ظل غموض مستقبل الفرنسي الدولي بول بوغبا، الغائب عن صفوف الفريق منذ نهاية نوفمبر الماضي بداعي الإصابة، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن بوغبا سيرحل عن أولد ترافورد بنهاية الموسم الجاري“.

ويرغب ناديا ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي في ضم بوغبا، الذي أكد للمقربين منه أنه حسم قراره، وسيرحل عن مانشستر يونايتد بحثا عن تحد جديد، حيث ينتهي عقده في صيف 2021.

ونجح غريليتش في قيادة أستون فيلا للتأهل إلى نهائي مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد التغلب على ليستر سيتي 2-1 في الدور قبل النهائي، وسيواجه الفريق نادي مانشستر يونايتد في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب ”ويمبلي“ الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.