أهداف مباراة برشلونة وريال بتيس.. 1/1 (فيديو)

تقدم كناليس لاعب فريق ريال بيتيس بهدف في شباك نظيره برشلونة، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب بينتو فيامارين، ضمن الجولة 23 من مسابقة الدوري الإسباني.

وأحرز كناليس هدفه من ركلة جزاء مع بداية المباراة.

وتعادل فرانكي دي يونغ لبرشلونة في الدقيقة الثامنة من انفراد بعد تمريرة سحرية من ميسي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب ”الليغا“ برصيد 43 نقطة.

بينما يأتي ريال بيتيس في المركز 12 برصيد 28 نقطة، حيث يعتبر الفريق الأندلسي النادي الذي برز فيه مدرب برشلونة الحالي كيكي سيتيين.