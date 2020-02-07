نادي برشلونة يحدد سعر بيع فيليب كوتينيو

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي برشلونة على استعداد لتقليل قيمة المبلغ الذي تريد الحصول عليه لبيع البرازيلي فيليب كوتينيو الصيف المقبل.

وانتقل كوتينيو من برشلونة إلى بايرن ميونخ الألماني، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية الشراء الصيف المقبل مقابل 120 مليون يورو.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، أن برشلونة يدرك جيدا أن النادي البافاري وأي نادٍ آخر لن يدفع 120 مليون يورو، لشراء كوتينيو، بعد انحدار مستوى اللاعب منذ انتقاله لبرشلونة من ليفربول في يناير 2020.

وبحسب الصحيفة فإن برشلونة يريد الحصول على مبلغ يتراوح بين 80 إلى 90 مليون يورو لبيع كوتينيو، البالغ من العمر 26 عاما.

وأوضحت ”موندو ديبورتيفو“ أنه رغم أن أي مسؤول في برشلونة صرح بهذا الأمر، لكن إدارة النادي الكتالوني ستوافق دون تردد على أي عرض يقدم بالسعر الجديد.

وكوتينيو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، لكنه سجل 21 هدفا وصنع 11 في 76 مباراة مع الفريق، ولم يقدم ما كان منتظرا منه.

والموسم الحالي سجل كوتينيو مع بايرن ميونخ 7 أهداف وصنع 8 في 26 مباراة.

يشار إلى أن كوتينيو سجل 54 هدفا وصنع 45 في 201 مباراة مع ليفربول الإنجليزي.

ويمتد عقد كوتينيو مع برشلونة حتى يونيو 2023.