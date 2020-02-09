مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا.. جماهير تهاجم راموس وترميه بولاعة (شاهد)

تلقى المدافع الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد معاملة سيئة من جماهير أوساسونا خلال لقاء الفريقين في الدوري الإسباني الذي انتهى لصالح الفريق الملكي 4-1.

وهتفت جماهير أوساسونا بالموت لسيرجيو راموس بعد تسجيله الهدف الثاني كما رمته بولاعة سجائر لكنها لم تصبه.

وحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فالجماهير رددت: ”يموت راموس“ بعد تسجيله الهدف الثاني، وواجهته بصافرات الاستهجان منذ تدخله على لاعب أوساسونا روبين غارسيا.

وعاد راموس للتسجيل بعد غياب دام حوالي 14 لقاء رفقة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، وهي أطول فترة يبقى فيها دون تسجيل أهداف منذ نيسان / أبريل 2017.

ووصل راموس إلى هدفه رقم 90 مع ريال مدريد وهو هدفه الرابع في مرمى أوساسونا في تاريخ مواجهات الفريقين والأول على ملعب ال سادار.

من جهة أخرى اعتبر الحكم الإسباني إيتورالدي خبير التحكيم لدى صحيفة “ آس “ أن العميد سيرجيو راموس كان يستحق بطاقة حمراء خلال لقاء الفريقين.

وحسب الحكم الدولي الإسباني السابق، إن تدخل راموس على روبين غارسيا في الشوط الأول كان عنيفا، ومس كاحل اللاعب المنافس وهو تدخل يستوجب طرده في اللقاء.

كما أكد الحكم الدولي الإسباني السابق أن ريال مدريد كان يستحق ضربة جزاء بعد تدخل ضد الكرواتي لوكا مودريتش، كما أن تدخل لاعب أوساسونا ناتشو فيدال على راموس في الشوط الثاني كان يستحق الطرد.

وانتقد إيتورالدي الحكم السابق تقنية حكم الفيديو خلال اللقاء لعدم تدخلها في عدة حالات كانت تستحق أن يعود الحكم إليها.

من جهة أخرى حطّم الفرنسي رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد السابق، ويوفنتوس الإيطالي حالياً، في صناعة الأهداف.

وبحسب موقع onzemondial فإن كريم بنزيما الذي صنع الهدف الثالث لزميله لوكاس فاسكيز رفع عدد الأهداف التي صنعها رفقة ريال مدريد إلى الرقم 132، ليصبح أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ ريال مدريد، محطماً رقم رونالدو الذي وصل إلى صناعة 131 هدف قبل رحيله إلى يوفنتوس مطلع الموسم الماضي.

ويحتل بنزيما المركز الثاني في ترتيب هدافي الليغا هذا الموسم برصيد 13 هدفاً، بفارق هدف عن نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.