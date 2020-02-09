أهداف مباراة ريال مدريد وأوساسونا.. 2/1 للنادي الملكي (فيديو)

سجل أوناي غارسيا الهدف الأول في مباراة فريقه أوساسونا مع ريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، على ملعب أل سادار.

وجاء هدف أوناي غارسيا في الدقيقة 14، بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة من ركلة ركنية.

وتعادل إيسكو لريال مدريد في الدقيقة 33 بتسديدة من داخل المنطقة.

وسجل سيرجيو راموس هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 38 بضربة رأسية.

ويملك ريال مدريد 49 نقطة في الصدارة، في حين يملك أوساسونا 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

وحقق ريال مدريد الفوز في آخر 6 مباريات مع أوساسونا، علما أن آخر فوز لأوساسونا على ريال مدريد يعود ليناير 2011.

هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف أوساسونا الأول HD حـسابي الأساسي @CC7OM pic.twitter.com/pfEcBPZtnf — صـقـر أهـداف S8R (@S8R12K) February 9, 2020

هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف التعادل لـ ريال مدريد 1-1 “ أيسكو “ HD حـسابي الأساسي @CC7OM pic.twitter.com/BCSSIDkCJs — صـقـر أهـداف S8R (@S8R12K) February 9, 2020