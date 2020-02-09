”ماركا“ تتساءل.. هل أصبح فينيسيوس جونيور النقطة الإيجابية الوحيدة في فريق زيدان؟

ألقت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، يوم الأحد، الضوء على البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، وتألقه في المباريات الأخيرة مع ”الميرنغي“.

وتحت عنوان ”لحظة فينيسيوس في ريال مدريد“، أشارت الصحيفة: ”يتمتع زيدان بأفضل إصدار من فينيسيوس لهذا الموسم وهو على استعداد لمواصلة إعطائه الاستمرارية ضمن التشكيلة الأساسية مع الاستمرار في تقديم المستوى المميز والذي أظهره في المباريات الأخيرة“.

وأشارت إلى أنه مع إصابة إيدين هازارد وأزمة غاريث بيل الأخيرة، بالإضافة إلى تراجع مستوى رودريغو جوس، فإن فينيسيوس وجد أن دوره يتصاعد ويحصل على فرص إضافية للظهور رفقة ريال مدريد.

وأوضحت أن فينيسيوس بدأ أساسيا في 3 من آخر 5 مباريات للميرنغي، كما أنه كان حاسما ضد أتلتيكو مدريد وريال سرقسطة، ما جعل زيدان يضعه في مكانة جديدة.

O Vinicius Júnior está ON FIRE pic.twitter.com/qeRKOp1Z2A — Be patient é o caralho ᕦ????ᕤ (@reidaamericafds) February 6, 2020

وقالت ”ماركا“ إن الشاب البرازيلي بدأ أيضا في هزيمة الملكي أمام ريال سوسييداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وكان النقطة الإيجابية الوحيدة في فريق زيدان.

وأضافت أن الوضع في هجوم ريال مدريد لن يتغير كثيرا في مباراة اليوم ضد أوساسونا، حيث إن كريم بنزيما سيكون المهاجم الأساسي، بينما فينيسيوس بات في الترتيب الثاني من حيث الأهمية بالخط الأمامي للميرنغي.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن زيدان يجد أن ثقته تزداد في فينيسيوس، والأخير يتمتع بأفضل مستوى له، ما جعل اللاعب البرازيلي يستعيد ببطء ابتسامته التي فقدها في مطلع الموسم.

ولم يخف فينيسيوس حالة التألق التي يعيشها حاليا، قائلا: ”ارتفع مستواي مقارنة بيناير وفبراير في الموسم الماضي“، اللاعب قدم أفضل نسخة أمام ريال سوسيداد بـ13 مراوغة بينها 10 كرات ناجحة، لينتج تيارا كهربيا من الجبهة اليسرى، والتي تعتبر منطقة الراحة بالنسبة له، ويعلم زيدان هذا الأمر ولكنه حاول نقله إلى الجهة اليمنى في الفترة التحضيرية للموسم الحالي.

وشارك فينيسيوس هذا الموسم رفقة ريال مدريد خلال جميع البطولات في 22 مباراة، بواقع 1060 دقيقة، استطاع خلالها أن يسجل 3 أهداف، بالإضافة إلى صناعة هدفين.

ويأمل اللاعب البرازيلي أن يأخذ فرصة أكبر للمشاركة رفقة الفريق تحت القيادة الفنية للفرنسي زين الدين زيدان، حيث أوضح فينيسيوس أن العلاقة بينهما قوية للغاية، ودائما ما يمنحه الثقة التي يحتاجها.