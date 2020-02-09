عناوين الصحف الرياضية العالمية: ريال بيتيس وبرشلونة ”من أجل النهوض“.. وأوساسونا جاهز لإيقاف ريال مدريد.. و“فنجال أسد الهلال“ (صور)

شكلت لقاءات الدوريات الأوروبية الكبرى في نهاية الأسبوع، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بأخبار الأندية السعودية والدوري السعودي ودوري الخليج العربي الإماراتي ودوري أبطال آسيا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاءات أوساسونا وريال مدريد وريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”إلى الحد الأقصى“.

كما تحدثت عن فوز خيتافي أمام فالنسيا وتعزيز المركز الثالث وكتبت: ”مولينا يضع في المدار خيتافي“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد الصعب على غرناطة بهدف لمهاجمه الأرجنتيني أنخل كوريا.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”من أجل النهوض“.

كما تحدثت عن لقاء أوساسونا أمام المتصدر ريال مدريد، وكتبت: ”أوساسونا جاهز لإيقاف ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بفوز خيتافي على فالنسيا وتعزيز مركزه الثالث في الدوري الإسباني.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”من أجل النهوض“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد المتصدر أمام أوساسونا، وكتبت: ”المتصدر الأبيض في اختبار ضد أوساسونا بعد الخروج من كأس الملك“.

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على غرناطة، وكتبت: ”كوريا ينقد أتلتيكو مدريد“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء أوساسونا والمتصدر ريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”إلى بامبلونا يجب أن نذهب“.

وتحدثت عن لقاء ريال بيتيس وبرشلونة، وكتبت: ”اختبار لسيتين“.

كما اهتمت بنهاية معاناة أتلتيكو مدريد بعد فوزه الصعب على غرناطة 1-0.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء القمة الذي سيجمع باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، وأولمبيك ليون وهو لقاء يجمع فريقين يواصلان التنافس أيضا في دوري أبطال أوروبا.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على توصيات الاتحاد الآسيوي، وكتبت: ”الآسيوي يوصي بالفار“.

كما تحدثت عن مهاجم الهلال الفرنسي غوميز، وكتبت: ”فنجال أسد الهلال“.

الصحيفة اهتمت بأخبار الأندية السعودية وكتبت عن النصر: ”آدم يختتم التأهيل“، وعن الاتحاد كتبت: ”الاتحاد يجدول مستحقات فيلانويفا“، وعن الأهلي كتبت: ”مؤمنة يرأس الأهلي“.

ما تحدثت عن ملف دولي وكتبت عن ديربي ميلان: ”ديربي الغضب صراع 101 عام“، وعن مانشستر يونايتد، كتبت: ”كورونا يحرم يونايتد من لاعبه“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على كأس رئيس الدولة للقدرة، وكتبت: ”8 نجوم لاسطبلات الوثبة“.

كما تحدثت عن إقالة مدرب الفجيرة، وكتبت: ”إنهاء عقد بوقرة بالتراضي وفيفياني مدربا للفجيرة“.

كما اهتمت بإحصائيات دوري الخليج العربي، وكتبت: ”3،75% أهداف الركلات المباشرة“.

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على آرسنال الإنجليزي الذي يجري معسكره الشتوي في دبي، وكتبت حول حوارها مع ميكيل أرتيتا.. مدرب آرسنال: طقس وملاعب دبي مذهلة“.

كما تحدثت عن تعاقد العين مع لاعب جديد، وكتبت: ”العين يتعاقد مع المجري جوجاك“.

الصحيفة أجرت استطلاعا بشأن إمكانية فوز ناد إماراتي بدوري أبطال آسيا، وكتبت: ”60.4% أنديتنا غير قادرة على بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا“.

الصحافة الإيطالية

توتو سبورت

ألقت الصحيفة الضوء على خسارة يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا، مساء السبت، وعنونت: ”ڤيرونا سوبر“.

كوريري ديلو سبورت

كما ركزت الصحيفة على خسارة يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا، مساء السبت، وعنونت: ”فوز مثير لفيرونا“.