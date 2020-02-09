التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال بيتيس ضد برشلونة اليوم في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يواجه نادي برشلونة نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”بينيتو فيامارين“، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة، بينما يوجد ريال بيتيس في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.

وكانت مباراة الذهاب في الدور الأول على ملعب ”كامب نو“ قد انتهت بفوز برشلونة بنتيجة (5-2).

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس:

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3، ويعلق عليها رؤوف خليف.

التشكيل المتوقع لبرشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: جوردي ألبا، أومتيتي، لينغليه، سيميدو.

خط الوسط: دي يونغ، بوسكيتس، راكيتيتش.

خط الهجوم: أنسو فاتي، غريزمان، ميسي.