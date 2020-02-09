نادي برشلونة يراقب مهاجم ريال بيتيس لورين مورون خلال مواجهة الفريقين

يواجه نادي برشلونة خارج ملعبه ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، في لقاء يعيد المدرب كيكي سيتين لملعب ”بينيتو فيامارين“، والذي شهد فترة تألقه كمدرب حين قاد الفريق الأندلسي لمدة موسمين.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ أن اللقاء سيشكل أيضا فرصة لبرشلونة لمراقبة مهاجم ريال بيتيس الإسباني الشاب لورين مورون، البالغ 26 عاما، والذي يضعه الفريق ضمن قائمة المرشحين ليكون بديلا للفرنسي عثمان ديمبلي، المصاب، والذي سيجري عملية جراحية تنهي موسمه.

ويعتبر لورين مورون أحد أبرز ما قدمته مدرسة ريال بيتيس في السنوات الأخيرة، وكان مدرب برشلونة الحالي كيكي سيتين وراء منحه الفرصة حين كان مدربا للفريق، في شباط /فبراير 2018 وسجل هدفين في مرمى فياريال.

وبعد سنتين من منحه الفرصة من قبل سيتين أصبح لورين مورون لاعبا أسياسيا في ريال بيتيس وشارك في 84 لقاء رسميا رفقة الفريق.

وسجل المهاجم الشاب 8 أهداف هذا الموسم ويعرفه كيكي سيتين جيدا، ولذلك وضعه على طاولة برشلونة وسيكون اللقاء فرصة لمراقبته عن قرب وربما الحديث مع إدارة ريال بيتيس بشأن ضمه.

وحسب صحيفة ”سبورت“، فمهاجم ريال بيتيس يستجيب لكل المواصفات التي وضعها برشلونة في المهاجم الذي يرغب في ضمه ليكون بديلا لعثمان ديمبلي.

وسيكون حاضرا في ملعب بينيتو فيامارين عدة خبراء من برشلونة وأيضا الفرنسي إيريك أبيدال، السكرتير الفني، للمشاهدة اللقاء والذي يعتبر أيضا مهما للفريق الكتالوني بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا الخميس الماضي، أمام أتلتيك بلباو، حيث يحتاج للفوز والنهوض من كبوته بسرعة وتجاوز نحس اللقاءات خارج ملعب ”كامب نو“.

وقد يعود برشلونة من إشبيلية بلاعب جديد، حال نجاح المفاوضات بين الفريقين في إنهاء صفقة لورين مورون وتلقي الضوء الأخضر من الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن تعويض الفرنسي عثمان ديمبلي.