أخبار ريال مدريد وبرشلونة: استبعاد هازارد يجدد الهجوم على زيدان.. وورقة التجديد سلاح ميسي أمام أبيدال

ما زالت أزمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة فريق برشلونة الإسباني، مع إدارة ناديه بمثابة النار تحت الرماد، خاصة أن ميسي دخل في حرب كلامية مع الفرنسي إريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها: برشلونة، وريال مدريد، ويوفنتوس:

تجديد ميسي.. النار تحت الرماد

يبدو أن أزمة الصدام الذي دار بين الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، وإريك أبيدال السكرتير الفني للنادي ما زالت لها توابع ستلقي بظلالها على الفريق الكتالوني.

وأكدت شبكة ”سكاي سبورتس“ العالمية أن ميسي وضع شرطًا لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل وهو التجديد لمدة موسم واحد فقط.

وجاء هذا الشرط بعد أيام من أزمة الحرب الكلامية مع أبيدال التي شغلت الأوساط الكروية الإسبانية والعالمية خلال الفترة الأخيرة.

وقال إريك أبيدال في تصريحات نقلتها صحيفة (آس) الإسبانية إن تجديد عقد ميسي لن يكون سهلًا وهو ما أثار الجدل حول مستقبل النجم الأرجنتيني مجددًا.

في المقابل، أكد المدرب كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، أنه لا يريد الفوز بالحظ ويسعى إلى تطبيق طريقة اللعب والأسلوب التكتيكي الذي يريده.

وأعرب سيتين عن ثقته بقدرة لاعبيه على تجاوز عقبة ريال بيتيس في لقاء الفريقين، غدًا الأحد، ببطولة الدوري، مؤكدًا أن غياب جيرارد بيكيه مدافع الفريق لن يؤثر بالسلب في وجود بعض العناصر الصاعدة التي تمثل حلولًا بالنسبة له.

استبعاد هازارد يجدد الهجوم على زيدان

استبعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، النجم البلجيكي إدين هازارد من حساباته في لقاء أوساسونا بالدوري الإسباني غدًا.

وخرج هازارد لأسباب فنية رغم اكتمال جاهزيته وتعافيه من الإصابة، بينما عاد غاريث بيل جناح الفريق للحسابات مرة أخرى ودخل قائمة اللقاء.

وعلقت صحيفة ”ماركا“ على قرار زيدان، مشيرة إلى أن موقف المدير الفني من عودة هازارد يبدو غامضًا، خاصة أن الفريق أمامه مباراة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ويحتاج لجاهزية نجمه البلجيكي.

في المقابل، دخل المدافع ناتشو فرنانديز نجم ريال مدريد دائرة اهتمامات نادي لاتسيو الإيطالي لضمه في الموسم الجديد بحسب صحيفة ”كورييري ديلو سبورت“ الإيطالية.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب يظل على رأس اهتمامات الفريق الإيطالي لضمه في الموسم الجديد لتدعيم صفوف لاتسيو بالصورة المطلوبة.

كومان.. وصفقة السيتي المنتظرة

أصبح مستقبل اللاعب كينغسلي كومان، نجم بايرن ميونخ الألماني الأسبق، محل جدل واسع بعدما نقل وكالته إلى أحد المكاتب المتخصصة في إنجلترا وسط أنباء عن اهتمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بضمه في الموسم الجديد بترشيح من مدربه السابق الإسباني بيب غوارديولا، الذي دربه في بايرن.

وقال إيدي وارد مدير أعمال كومان الجديد خلال تصريحات للصحافة الألمانية، إن كومان سعيد في بايرن، ولكن لا يعلم أحد ماذا سيحدث غدًا، موضحًا أن مانشستر سيتي لم يتحرك حتى الآن لضم اللاعب.

وأكد موقع ”سبورت بيلد“ الألماني أن غوارديولا طلب التعاقد مع كينغسلي كومان نجم بايرن ميونخ وأيضًا جوردان سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

كورونا يهدد نجم مانشستر يونايتد الجديد

يغيب النيجيري أوديون إيغالو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الجديد، الذي انضم معارًا حتى نهاية الموسم من الدوري الصيني، عن معسكر فريقه في إسبانيا بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين.

وأكد الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد أن بقاء إيغالو في مانشستر يأتي لإجراءات وقائية بسبب الأوضاع في الصين.

وسيسافر يونايتد إلى إسبانيا، اليوم السبت، للإعداد لمباراته المقبلة في الدوري الممتاز أمام تشيلسي، يوم 17 فبراير الجاري.

ويستمر غياب بول بوغبا بسبب جراحة في الكاحل، وكذلك المهاجم ماركوس راشفورد، الذي يعاني من مشكلة في الظهر.