أبيدال يتحدث عن تجديد عقد ليونيل ميسي ولويس سواريز مع برشلونة

قال إريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة، إنه يأمل في أن يمدد القائد ليونيل ميسي عقده مع النادي، لكنه اعترف بأن العملية لن تكون سهلة.

وزادت تقارير بشأن إمكانية رحيل ميسي عن النادي الكتالوني بعد خلافه مع أبيدال بسبب التصريحات التي أطلقها في مقابلة سابقة مع صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، الأسبوع الماضي، بشأن دور اللاعبين في إقالة إرنستو فالفيردي المدير الفني السابق.

ونشرت الصحيفة ذاتها الجزء الثاني من المقابلة مع أبيدال، اليوم السبت، وقال خلالها إن العقد الحالي لميسي ينتهي في يونيو/حزيران 2021، وإنه يأمل في استمرار ميسي مع النادي وإنهاء مسيرته في ”كامب نو“.

وقال أبيدال، إن ميسي قال إن النادي يمثل كل شيء بالنسبة له، وإنه يريد البقاء في النادي، وأوضح المدير الرياضي للنادي الكتالوني: ”نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم، وتجديد لاعب من هذا النوع ليس بالأمر السهل“.

وعقب الجدل الذي أثاره الجزء الأول من مقابلة أبيدال تردد أن ميسي البالغ من العمر 32 عاما في طريقه للانتقال إلى مانشستر سيتي للم شمله مع المدير الفني السابق لبرشلونة بيب غوارديولا.

لكن غوارديولا نفسه رفض هذه التقارير، حيث صرح المدرب الإسباني بأنه يعتقد أن ميسي لديه كل النية لإنهاء حياته المهنية في كامب نو.

وفي الوقت نفسه، ذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية، أن ميسي لا يزال منفتحا على التفاوض بشأن تجديد عقده، على الرغم من أن اللاعب الأرجنتيني يفضل تجديده ”عاما بعد عام“، بدلا من صفقة مدى الحياة التي اقترحها سابقا الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو.

أبيدال عن نيمار ولويس سواريز

وسألت الصحيفة أبيدال أيضا عن التعليقات التي أدلى بها المدير الفني الجديد كيكي سيتين، التي اعترف فيها بأنه يحب أن يكون نيمار بين فريقه حتى يتمكن من مشاهدة نجم البرازيل ”كل يوم“.

ورد أبيدال قائلا: ”أوافق تماما؛ لأنه إذا سألته عن أي لاعب كبير، فسيخبرك بنفس الشيء“، حيث قال كيكي: ”سيكون من دواعي الفخر أن أدرب لاعبا مثل نيمار“.

وينتهي عقد سواريز، شريك ميسي في الهجوم، العام 2021، لكنه سيغيب لنهاية الموسم بعد جراحة في الركبة، خضع لها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان عمر سواريز والإصابة سيكون لهما أي تأثير على المفاوضات مع المهاجم الأوروغواياني، أجاب أبيدال: ”لا، عليك أولا أن تحترم اللاعبين لما يقدمونه وما قدموه وماذا سيعطون للنادي“.

وأضاف: ”الآن هو مصاب، ونأمل أن يتعافى بشكل جيد، فسوف ندخل بالطبع في مفاوضات إذا شعرنا كناد أن حالته جيدة وسيتعين عليه أيضا إخبارنا بما يشعر به؛ لأنه في النهاية يحترم النادي والفريق، خاصة بعد عودته من الإصابة فهو بحاجة لتأكيد مدى جاهزيته“.