 قائمة مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا تشهد عودة غاريث بيل – إرم نيوز‬‎

قائمة مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا تشهد عودة غاريث بيل

قائمة مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا تشهد عودة غاريث بيل

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لخوض مواجهة أوساسونا، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة الويلزي غاريث بيل بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به، بينما استبعد زيدان الرباعي هازارد، رودريغو، إبراهيم دياز، وناتشو بقرار فني.

ويغيب الثلاثي أسينسيو وماريانو دياز وخاميس رودريغيز بداعي الإصابة.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

وضمت القائمة 19 لاعبا هم:-

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، سيرجيو راموس، فاران، مارسيلو، وميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، بيل، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، وفينيسيوس جونيور.

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