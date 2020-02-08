زيدان قبل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا يتحدث عن.. الانتقادات ضد مارسيلو وتصريحات وكيل أعمال غاريث بيل

تعرض الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، لحادث سير خفيف إثر احتكاك سيارته في أحد طرق العاصمة الإسبانية بسيارة أخرى، مخلفا بعض الأضرار بالسيارة، لكنه واصل طريقه نحو ملعب التدريبات بعد الإجراءات القانونية.

وتحدث المدرب الفرنسي عن لقاء أوساسونا، مؤكدا أنه يأتي في وقت صعب وفي ملعب معقد، موضحا: ”نعرف أنه لقاء صعب وفي ملعب معقد وأمام منافس يعيش فترة جيدة“.

وأكد زيدان أن الانتقادات ضد لاعبه مارسيلو مؤلمة، موضحا: ”بطبيعة الحال تسبب الألم، إنه لاعب يعطي كل شيء على الملعب، المهم بالنسبة لنا أن يعطي اللاعب كل شيء على أرض الملعب والجماهير شاهدت ذلك، خسرنا لقاء ولسنا راضين عن الأمر، بعد 21 لقاء دون هزيمة يجب علينا العودة مجددا لطريق الانتصارات“.

وشدد: ”لا أعتقد أن هذه هي نهاية مارسيلو، اللاعب قدم كل شيء من أجل هذا القميص ومن أجل النادي والجميع يعلم ذلك، نعم لا أرى بأنها هذه هي نهايته“.

وأضاف زيدان عن الجو العام في الفريق بعد الإقصاء من كأس ملك إسبانيا: ”لسنا سعداء، حللنا اللقاء والإيجابي أننا سنلعب بعد 3 أيام لقاء جديدا، لا يجب أن نرمي خلفنا ما فعلناه حتى الآن“.

وتحدث المدرب الفرنسي عن نجمه الويلزي غاريث بيل، وتصريحات وكيل أعماله، قائلا: ”أنا راضٍ عن كل اللاعبين ومنهم غاريث بيل، لدي 25 لاعبا، ويجب عليّ أن أختار قائمة لكل لقاء، هو يواصل التدريب وليس هناك مشاكل، الشيء المهم أنه يرغب في التواجد في ريال مدريد ويقاتل من أجل اللعب، هناك فترات لا يكون موجودا كما حدث مؤخرا ولكنها لا تعني شيئا، ما يحدث في الداخل يبقى داخليا“.

وأضاف متحدثا عن تصريحات وكيل أعماله: ”لا، ليس لدي أي مشكلة في بقائه حتى نهاية عقده، وكيل أعماله قال ذلك وحتى بيل قال إنه يرغب في البقاء هنا“.

وسيفقد ريال مدريد خلال مواجهة أوساسونا النجم الكولومبي جيمس رودريغيز، الذي يعاني من إصابة.