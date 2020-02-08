مباراة ريال مدريد وأوساسونا.. زيدان يخشى سقوط هازارد في حقل الألغام

تترقب جماهير نادي ريال مدريد الإسباني عودة النجم البلجيكي إدين هازارد للمشاركة مع الفريق الملكي مرة أخرى، بعد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة بداعي الإصابة.

وكان الظهور الأخير للبلجيكي الدولي هازارد مع ريال مدريد في مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا يوم 26 نوفمبر الماضي، وغاب منذ ذلك الحين عن صفوف الميرينغي، حيث تعرض لإصابة عضلية، ثم تجددت الإصابة مرة أخرى، لتطول مدة غياب اللاعب.

وبحسب موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني، فإن هازارد أصبح جاهزا بدنيا وفنيا بنسبة 100% للمشاركة مع ريال مدريد في مباراته غدا الأحد أمام أوساسونا في المرحلة الـ23 من مسابقة الدوري الإسباني.

وأشار الموقع في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لا يريد المجازفة بإشراك هازارد في مباراة الغد أمام أوساسونا، التي تقام على ملعب ”آل سادار“، في ظل الشراسة المتوقعة خلال اللقاء.

وأكدت أن مباريات أوساسونا على ملعبه تكون عنيفة للغاية، وهو ما يمثل خطورة شديدة على هازارد الذي سيكون عائدا للتوّ من الإصابة، ويمكن أن تتسبب هذه المباراة في انتكاسة جديدة للاعب المنضم من صفوف تشيلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد مطلع هذا الموسم مقابل 100 مليون يورو.

وتابعت بقولها: ”لا يريد زيدان إلقاء هازارد في حقل ألغام أمام منافس شرس على أرضه مثل أوساسونا، ويمكن أن يستدعي المدرب هازارد لقائمة اللقاء دون أن يدفع به، ثم تكون مشاركته الأولى بعد الإصابة أمام سلتا فيغو المقررة يوم الأحد 16 فبراير على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

وأردفت قائلة: ”يريد زيدان تجهيز هازارد للموقعة المرتقبة أمام مانشستر سيتي يوم 26 فبراير الجاري في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في لقاء الذهاب بمدريد، قبل أن يلتقي الفريقان مرة أخرى على ملعب ”الاتحاد“ في 17 مارس المقبل في لقاء الإياب“.

وشارك هازارد في 13 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، وأحرز هدفا واحدا وصنع 4 أهداف.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، في حين يحتل أوساسونا المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.