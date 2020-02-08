عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”الاختيار النهائي“.. الثنائية.. ودموع بوغبا (صور)

شكّل بحث نادي برشلونة عن مهاجم لتعويض عثمان ديمبلي ومستقبل غاريث بيل في ريال مدريد وديربي ميلان العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بنتائج الدوري السعودي ودوري الخليج العربي الإماراتي ومباريات السبت في دوريات أوروبا الكبرى.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الجناح الويلزي غاريث بيل ووضعيته في ريال مدريد وكتبت ”غاريث بيل الأخير على الخط“.

كما تحدثت عن برشلونة ورغبته في التعاقد مع مهاجم وكتبت ”الأولوية لوليان خوسي“.

الصحيفة تحدثت أيضا عن قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

سبورت

ركزت الصحيفة على رغبة برشلونة في التعاقد مع مهاجم وسط عدة مرشحين وكتبت ”الاختيار النهائي“.

كما تحدثت عن تصريح بيب غوارديولا حول ميسي وكتبت ”غوارديولا: أتمنى أن يبقى ميسي في برشلونة“.

كما تحدثت عن قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا التي كشفت عن مواجهة أتلتيك بلباو لغرناطة، وريال سوسيداد لميرانديس.

واهتمت الصحيفة بأعلى الأجور في فرنسا وكتبت ”أعلى 10 أجور في الدوري الفرنسي للاعبين من باريس سان جيرمان“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على بحث برشلونة عن مهاجم لتعويض الفرنسي عثمان ديمبلي وكتبت ”لوكاس بيريز يعطي الملف الشخصي المبحوث عنه“.

كما تحدثت عن برشلونة بعد الخروج من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت ”العملية: الثنائية“، في إشارة للفوز بالليغا ودوري أبطال أوروبا“.

واهتمت الصحيفة بقرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

أس

ركزت الصحيفة على تصريحات جوناتان بارنيت وكيل أعمال الويلزي غاريث بيل والذي قال في حوار: “ ليس صحيحا أن زيدان لا يرغب في غاريث بيل“.

كما تحدثت عن قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت ”دون ديربي باسكي في نصف النهائي“.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على تصريحات دافيد مويس مدرب ويستهام وكتبت ”دافيد مويس يعترف أن نجمه ديكلاين رايس سيغادر ويستهام، إن غادر الدوري الإنجليزي الممتاز ويأمل في تحقيق 4 انتصارات قادمة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مباراة رين وستاد بريست في الدوري الفرنسي وكتبت ”عاصفة على ليتانغ“.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على مباراة فيرونا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي ومشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ35 والباحث عن رقم قياسي.

وتحدثت الصحيفة عن خسارة روما أمام بولونيا وكتبت ”روما الشبح وبولونيا يطير“.

كما اهتمت بديربي ميلان المنتظر يوم الأحد بين إنتر ميلان وميلان.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد والمبعد حاليا ورغبة يوفنتوس في استغلال الفرصة لضمه وكتبت ”دموع بوغبا هيا يوفنتوس“.

كما تحدثت عن ديربي ميلان المنتظر الأحد القادم في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على النصر السعودي وكتبت ”النصر يتمسك ببند بيتروس“.

كما تحدثت عن الدوري السعودي وكتبت عن فوز الوحدة على أبها ”الوحدة يضرب أبها“، وعن خسارة الشباب أمام الفيصلي كتبت ”الفيصلي يقلبها“، وعن فوز الحزم أمام الفيحاء كتبت ”الحزم يعود“.

كما اهتمت بالهلال وكتبت ”رازفان يجهز مبعدي آسيا“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على تعادل العين والشارقة في دوري الخليج العربي الإماراتي وكتبت ”الزعيم والملك: نقطة“.

كما تحدثت عن دوري أبطال آسيا ومشاركة شباب الأهلي دبي وكتبت ”الفرسان في أوزبكستان بطائرة خاصة“.

الصحيفة اهتمت بكأس ملك إسبانيا وكتبت ”الريال والبارسا يتجرعان الكأس المر“.