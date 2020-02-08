لوكاس بيريز يفتح الباب أمام نادي برشلونة وكيكي سيتين يقترح بديل ديمبلي

تناقش إدارة برشلونة إمكانية التعاقد مع مهاجم جديد بعد إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي وإجرائه عملية جراحية تنهي موسمه ويملك الفريق عدة مرشحين يدرس اختيار أحدهم.

وتحدثت تقارير إعلامية إسبانية عن استقرار إدارة برشلونة على لوكاس بيريز، مهاجم ديبورتيفو ألافيس، البالغ من العمر 31، ليكون المهاجم المطلوب ويبلغ الشرط الجزائي في عقده 20 مليون يورو لكن الفريق بإمكانه التفاوض حول مبلغ أقل.

وفتح لوكاس بيريز الباب أمام رحيله عن فريقه الحالي ديبورتيفو ألافيس بعد الفوز على إيبار 2/1 حيث سجل أحد أهداف اللقاء وعبر عن إمكانية الخروج من الفريق إن كان سيستفيد ماديا.

وقال لوكاس بيريز حول عرض برشلونة: ”لن أقول أي شيء، قيل لي ذلك للتو ولا أعرف شيئا أركز فقط على ألافيس“.

وأضاف المهاجم المخضرم ”ما سيحدث لأنني أفعل الأمور بشكل جيد، مرحبا نحب كلنا أن يكون عملنا يحظى بإعجاب وتقدير الآخرين“.

وأكد لوكاس بيريز أنه لن يمانع في الرحيل إن كان الفريق سيستفيد ماديا وقال: ”إن جاءت فرصة جيدة وديبورتيفو ألافيس مهتم بالحصول على مبلغ مالي جيد“.

ونفى المهاجم المخضرم الأنباء التي تحدثت عن وجود شرط جزائي في عقده يبلغ 25 مليون يورو أو 20 مليون يورو وأكد أنه أقل من المبالغ المذكورة.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن الشرط الجزائي في عقد لوكاس بيريز لا يتجاوز 15 مليون يورو.

من جهة أخرى ذكرت صحيفة ”سبورت“ أن المدرب كيكي سيتين يفضل التعاقد مع البرازيلي وليان خوسي مهاجم ريال سوسيداد والذي يعرفه جيدا حيث دربه في لاس بالماس.

وبحسب الصحيفة فإن كيكي سيتين شرح للإدارة التقنية لبرشلونة مميزات وليان خوسي وأكد أنه دربه وطور مستواه ليصبح هدافا وحاول ضمه حين رحل لتدريب ريال بتيس لكنه لم يتوصل مع لاس بالماس لاتفاق.

وتبقى عملية التعاقد مع البرازيلي وليان خوسي معقدة لبرشلونة لأن ريال سوسيداد يطلب مبلغا كبيرا يفوق 50 مليون يورو ولأن 20% من عقده مملوك لشركات.