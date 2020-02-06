هدف مباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو.. ويليامز يصعق البارسا (فيديو)

أحرز ويليامز لاعب أتليتك بلباو هدفًا قاتلا في شباك برشلونة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ملعب ”سان ماميس“، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وأحرز ويليامز هدفه من رأسية رائعة في الدقيقة 92.

وقبل الهدف ارتكب جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة مخالفة غريبة ضد ويليامز مهام أتليتك بلباو خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ملعب ”سان ماميس“، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وسقط بيكيه على الأرض بعد مراوغة من ويليامز، حتى قام بيكيه بجذب مهاجم بلباو من جسمه بطريقة غريبة.

خاض برشلونة مباراة بلباو وسط أزمات عديدة، أبرزها الصدام العنيف بين إيريك أبيدال، وليونيل ميسي، بعدما اتهم الأول بعض اللاعبين بأنهم فكروا في تغيير إرنستو فالفيردي لأنهم لم يكونوا راضين، ولم يتدربوا بجدية فى عهده، ثم رد النجم الأرجنتيني بتصريحات هجومية على زميله الفرنسي السابق، وطالبه بأنه عندما يتحدث عن اللاعبين لابد من تحديد الأسماء.