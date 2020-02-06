تقرير يكشف هوية نجمي نادي برشلونة اللذين اشتبكا في غرف الملابس

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، هوية اللاعبين اللذين اشتبكا في غرف ملابس نادي برشلونة، قبل أيام.

وقالت صحيفة ”أس“، إن لاعبين، وهما من النجوم، اشتبكا، الثلاثاء قبل الماضي، دون أن تحدد اسمي اللاعبين، مشيرة إلى أن أحدهما وجّه بعض العبارات إلى زميله، وارتفعت أصواتهما بعد ذلك، قبل أن يتدخل باقي اللاعبين لإنهاء الأمر.

وبحسب صحيفة ”البايس“، فإن اللاعبين اللذين اشتبكا هما: النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني والحارس الألماني مارك آندري تير شتيغن، وأضافت أن الغضب كان عارما بين النجمين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تير شتيغن انفجر مسبقا وبشكل علني، بعد مباراة برشلونة مع سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا، حيث أكد الالتزام من الجميع.

من جهته، قال الإعلامي الإسباني راموس بيسا الذي يعمل في صحيفة ”البايس“، إن ميسي كان غاضبا جدا من الخسارة أمام فالنسيا 0/2 في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، كما أنه منزعج من تصرفات بعض اللاعبين، وهو ما تسبب في شجار مع شتيغن.

ويبدو أن برشلونة يعيش على صفيح ساخن، حيث رد ليونيل ميسي علنا، وعبر موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ على السكرتير الفني، الفرنسي إريك أبيدال، الذي انتقد سلوك بعض اللاعبين خلال فترة عمل المدرب السابق إرنيستو فالفيردي، في حين طالبه ميسي بتحديد الأسماء.

ويملك برشلونة 46 نقطة من 22 مباراة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، متأخرا بـ3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

ويلعب برشلونة، اليوم الخميس، مع أتلتيك بلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب سان ماميس.

إصابة ديمبلي

في سياق ذي صلة، قال برشلونة في بيان عبر حسابه على موقع ”تويتر عن لاعبه المصاب عثمان ديمبلي: ”سيخضع ديمبلي لعملية جراحية يوم الثلاثاء المقبل في توركو (فنلندا)، للتعافي من الإصابة بتمزق في الوتر القريب من العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن“.

وأضاف برشلونة ”بعد نهاية الجراحة، سيتم تقديم تقرير طبي جديد، يتضمن الفترة المتوقعة لغياب اللاعب عن المباريات“.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ديمبلي سيغيب عن برشلونة مدة قد تتراوح بين 4 و5 أشهر، وهو ما يعني انتهاء موسمه.