ريال سوسيداد يفلت من ريمونتادا ريال مدريد ويتأهل لنصف نهائي كأس إسبانيا (فيديو)

أطاح ريال سوسيداد بمنافسه ريال مدريد، بعدما تغلب عليه 4/3 في مباراة مثيرة، على ملعب سانتياغو برنابيو، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، الخميس.

ووقع مارتين أوديغارد، لاعب ريال مدريد المعار إلى سوسيداد الهدف الأول في الدقيقة 23 بتسديدة قوية، فشل الحارس ألفونسي أريولا في صدها.

ووقع أليكسندر إيساك الهدف الثاني لريال سوسيداد في الدقيقة 54، وعاد أليكسندر إيساك وسجل الهدف الثاني له والثالث لريال سوسيداد في الدقيقة 56.

وقلص المدافع البرازيلي مارسيلو النتيجة لريال مدريد بهدف في الدقيقة 59، غير أن ميكيل مورينو أعاد الفارق إلى 3 أهداف لريال سوسيداد بعدما سجل في الدقيقة 69.

واستمرت الإثارة في المباراة عندما سجل رودريغو غوس الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 82.

ووقع ناتشو الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 90+3.

ولحق ريال سوسيداد بناديي غرناطة وميرانديس في نصف نهائي البطولة، حيث أطاح الأول بفالنسيا، والثاني بفياريال.

وفي وقت لاحق يلعب برشلونة مع أتلتيك بلباو، على ملعب سان ماميس.

ويعود آخر لقب لريال مدريد في كأس إسبانيا إلى موسم 2013/2014، علما أنه حقق اللقب 19 مرة.

هدددددددددددددددددددددددددددددددددف ريال سوسيداد الأول HD pic.twitter.com/YSQM2cAUwj — ”صـقـر أهـــداف + بث مباريات S8R ”???? (@S8R_HD500) February 6, 2020

#ريال_مدريد_سوسيداد

هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف ريال سوسيداد الثاني “ ألكسندر أسحاق “ راااااااااااااااااااااااااااااااائع ???????????????? حـسابي الأسـاسي @CC7OM pic.twitter.com/1mS01sG0eT — ”صـقـر أهـــداف + بث مباريات S8R ”???? (@S8R_HD500) February 6, 2020

#ريال_مدريد_سوسيداد

هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف ريال سوسيداد الثالث “ ألكسندر أسحاق “ HD حـسابي الأسـاسي @CC7OM pic.twitter.com/max9ntTuiI — ”صـقـر أهـــداف + بث مباريات S8R ”???? (@S8R_HD500) February 6, 2020

#ريال_مدريد_ريال_سوسيداد

هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف تقليص الفارق لـ ريال مدريد “ مارسيلو “ HD حـسابي الأسـاسي @CC7OM pic.twitter.com/uZfTMCvJCD — ”صـقـر أهـــداف + بث مباريات S8R ”???? (@S8R_HD500) February 6, 2020

#ريال_مدريد_ريال_سوسيداد

هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف ريال سوسيداد الرابع HD حـسابي الأسـاسي @CC7OM pic.twitter.com/Urb5yz99wS — ”صـقـر أهـــداف + بث مباريات S8R ”???? (@S8R_HD500) February 6, 2020

#ريال_مدريد_ريال_سوسيداد

هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف ريال مدريد الثاني “ رودريجو “ HD حـسابي الأسـاسي @CC7OM pic.twitter.com/GjIJPSxZAD — ”صـقـر أهـــداف + بث مباريات S8R ”???? (@S8R_HD500) February 6, 2020