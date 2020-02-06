 ريال سوسيداد يفلت من ريمونتادا ريال مدريد ويتأهل لنصف نهائي كأس إسبانيا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

ريال سوسيداد يفلت من ريمونتادا ريال مدريد ويتأهل لنصف نهائي كأس إسبانيا (فيديو)

ريال سوسيداد يفلت من ريمونتادا ريال مدريد ويتأهل لنصف نهائي كأس إسبانيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أطاح ريال سوسيداد بمنافسه ريال مدريد، بعدما تغلب عليه 4/3 في مباراة مثيرة، على ملعب سانتياغو برنابيو، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، الخميس.

ووقع مارتين أوديغارد، لاعب ريال مدريد المعار إلى سوسيداد الهدف الأول في الدقيقة 23 بتسديدة قوية، فشل الحارس ألفونسي أريولا في صدها.

ووقع أليكسندر إيساك الهدف الثاني لريال سوسيداد في الدقيقة 54، وعاد أليكسندر إيساك وسجل الهدف الثاني له والثالث لريال سوسيداد في الدقيقة 56.

وقلص المدافع البرازيلي مارسيلو النتيجة لريال مدريد بهدف في الدقيقة 59، غير أن ميكيل مورينو أعاد الفارق إلى 3 أهداف لريال سوسيداد بعدما سجل في الدقيقة 69.

واستمرت الإثارة في المباراة عندما سجل رودريغو غوس الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 82.

ووقع ناتشو الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 90+3.

ولحق ريال سوسيداد بناديي غرناطة وميرانديس في نصف نهائي البطولة، حيث أطاح الأول بفالنسيا، والثاني بفياريال.

وفي وقت لاحق يلعب برشلونة مع أتلتيك بلباو، على ملعب سان ماميس.

ويعود آخر لقب لريال مدريد في كأس إسبانيا إلى موسم 2013/2014، علما أنه حقق اللقب 19 مرة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار ريال مدريد
الرياضة
تاغ
رياضة
ريال مدريد
كأس إسبانيا
كأس ملك إسبانيا
كرة القدم
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث