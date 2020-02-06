الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا

يخوض نادي برشلونة مهمة صعبة أمام مضيفه أتلتيك بلباو، مساء اليوم الخميس، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويأمل برشلونة تحقيق الفوز للتأهل لنصف نهائي كأس الملك، كما أن بلباو يتطلع لتحقيق المفاجأة وإقصاء برشلونة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة أتلتيك بلباو ضد برشلونة في كأس الملك:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب سان ماميس في الساعة 23:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة KSA SPORTS1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، وقناة KSA SPORTS 3 بصوت المعلق فهد العتيبي.

مشوار الفريقين

تأهل برشلونة إلى ربع النهائي بعدما تخطى عقبة إيبيزا بنتيجة 2/1، ثم فاز على ليغانيس 5/0 في دور الـ16.

وصعد بلباو بعدما تخطى عقبة أنتير سيتي 3/0 في الدور الأول، وسيستاو ريفر 4/0 في الدور الثاني، ثم أقصى إلتشي بركلات الترجيح في دور الـ32، وصعد على حساب تينيريفي بركلات الترجيح في دور الـ16.

ولم يفز برشلونة في آخر 3 مواجهات ضد بلباو، حيث خسر مواجهة الدوري في الدور الأول للموسم الحالي، كما تعادل في لقائي الدوري بالموسم الماضي.

مفاجآت بلباو

يعتمد أتلتيك بلباو على سلاح المفاجآت وإمكانية تحقيق الفوز لإقصاء برشلونة، وأكد المدرب جايزكا غاريتانو أن المباراة صعبة بكل المقاييس، مقللا من تأثير غياب لويس سواريز مهاجم برشلونة، بقوله: ”برشلونة لديه ميسي وغريزمان فكيف نقلل من قدرات هجومه؟“.

ويراهن بلباو على تشكيلته التي تضم الحارس أوناي سيمون، وأمامه رباعي الدفاع أندير كابا ويراز ألفاريز وإينيجو مارتينيز ويوري ييرشيتش، بينما يقود خط الوسط داني غارسيا وبجواره أوناي لوبيز وصانع الألعاب إيكار مونياين، مع الأطراف إنياكي ويليامز وإباي غوميز، بينما يقود الهجوم راؤول غارسيا.

أسلحة برشلونة

يبحث برشلونة عن تحقيق الفوز واستكمال المشوار لنصف نهائي البطولة على حساب أتلتيك بلباو، وأكد المدرب كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة أنه يسعى للمبادرة في لقاء بلباو وتحقيق الفوز.

وأضاف: ”بلباو فريق عنيد يلعب بأسلوب ضاغط ولديه أوراق مهمة ورابحة ولديه أسلحة هجومية مميزة ونعمل له ألف حساب“.

ومن المرجح أن يحشد برشلونة أسلحته لعبور عقبة بلباو بطريقة 4/3/3 بوجود الحارس مارك آندري تير شتيغن، وأمامه رباعي الدفاع كليمونت لينغليت وجيرارد بيكيه ونيلسون سيميدو وجوردي ألبا.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتش وفرينكي دي يونغ وأرتور فيدال، وفي الهجوم ليونيل ميسي وأنسو فاتي وأنطوان غريزمان.

وقال محمد اليماني مهاجم فريق ستاندر دو لياج البلجيكي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن برشلونة لديه مشكلة في ترجمة الاستحواذ الذي يعتمد عليه في خطة المدرب كيكي سيتين.

وأضاف: ”برشلونة لديه قوة هجومية رغم غياب لويس سواريز، لديه الثنائي ميسي وغريزمان مع وجود فاتي“.

وأشار إلى أن بلباو يقدم كرة جماعية ويعتمد على غلق منطقة وسط الملعب والاعتماد على تحركات الأطراف، وأيضا دور صانع الألعاب مونياين من أجل الوصول إلى مرمى برشلونة.

وأكد أن برشلونة لديه مهمة صعبة خاصة أنه خسر في لقاء الدوري ولم يفز في الموسم الماضي؛ وهو ما يزيد الأعباء على البارسا، خاصة أن برشلونة لديه مشاكل داخلية عديدة آخرها الصدام بين إيريك أبيدال السكرتير الفني لإدارة النادي وليونيل ميسي نجم وقائد الفريق، وهو ما يلقي بظلاله على الفريق.