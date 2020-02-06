كيف كانت ردة فعل هجوم ميسي على أبيدال في غرفة خلع ملابس برشلونة؟

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكاتالونية أن دفاع نجم وقائد برشلونة ليونيل ميسي عن اللاعبين في مواجهة الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي للفريق جعلهم يلتفون حوله ويثير إعجابهم كعميد وقائد للفريق.

وحسب الصحيفة فقد تلقى النجم الأرجنتيني في غرفة الملابس أثناء تدريبات الأربعاء إشادة من طرف قادة الفريق بشأن دفاعه عن اللاعبين ضد تصريحات المدير التقني الفرنسي إيريك أبيدال.

وكان أبيدال وجه سهامه لبعض لاعبي برشلونة بشأن إقالة المدرب السابق إيرنيستو فالفيردي وأكد أنهم لم يكونوا راضين عن عمله ولم يعملوا بشكل جيد، ورد ميسي بهجوم على زميله السابق، وطالبه بتحمل المسؤولية في تصريحاته والكشف عن أسماء هؤلاء اللاعبين.

وتدخل رئيس الفريق جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، ليصلح بين ليونيل ميسي والمدير الرياضي لكن الحادث حسب الصحيفة كان له تأثير إيجابي على غرف الملابس في برشلونة.

ويشعر اللاعبون بكونهم في وضعية صعبة نتيجة إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي وغياب حلول هجومية في الفريق ويحتاجون للوحدة لمواجهة التحديات القادمة وتحقيق أهداف الفريق.

وجاء دفاع ليونيل ميسي العميد عن اللاعبين ضد تصريحات أبيدال لتزيد من وحدة لاعبي برشلونة وكانت ضرورية حسب القائد لتحقيق خطوة للأمام داخل الفريق.

وجاء الحادث قبل مواجهة مهمة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو في ملعب معقد شهد الهزيمة الأولى للفريق هذا الموسم، وهو ما يعطي دفعة معنوية للفريق نتيجة وحدة الصف بين اللاعبين.

وأكدت ”سبورت“ أن برشلونة في حال تحقيقه لأهدافه في نهاية الموسم سيكون ذالك نتيجة لتأثير تدخل ليونيل ميسي في الأزمة الحالية ضد المدير الرياضي والتي استطاع من خلالها أن يوحد اللاعبين ويحمسهم بعد بضع نكسات هذا الموسم.