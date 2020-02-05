انتهاء أزمة ميسي-أبيدال بالصلح وبقاء المدير الرياضي لبرشلونة

قرر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة حامل لقب الليغا الإبقاء على المدير الرياضي إريك أبيدال في منصبه رغم انتقاداته للاعبي الفريق وتحميلهم مسؤولية رحيل المدير الفني السابق أرنستو فالفيردي ورد القائد ليونيل ميسي عليه وانتقاده أيضًا.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية إن بارتوميو اجتمع مع أبيدال لعدة ساعات وانتهى الاجتماع الذي حضره أوسكار غراو المدير التنفيذي بالصلح بين ميسي وأبيدال، وتم إغلاق الأزمة من قبل جميع الأطراف للحفاظ على الهدف الأسمى وهو تحقيق ما يصبو له الفريق هذا الموسم من تحقيق الألقاب.

وتحدث بارتوميو مع ميسي وأبيدال، صباح الأربعاء، وعاد من بروكسل سريعًا لاحتواء الأزمة التي اشتعلت بين القائد والمدير الرياضي بحضور غراو.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن ميسي وأبيدال تحدثا وشرح كل منهما ما بداخله لينتهي الاجتماع بالصلح وغلق الملف ليستمر أبيدال في منصبه في إدارة المشروع الرياضي المستقبلي للنادي.

وانتقد النجم ميسي المدير الرياضي بسبب تصريحات قال فيها إن الكثير من لاعبي الفريق كانوا لا يقدمون أفضل ما لديهم مع المدرب السابق.

وأقال أبيدال والرئيس بارتوميو المدير الفني فالفيردي الشهر الماضي عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في السوبر المحلي في جدة ليتولى كيكي سيتين المسؤولية بدلًا منه.

وشرح أبيدال، زميل ميسي السابق في الفريق، سبب إقالة فالفيردي رغم تصدر الفريق للدوري وذلك خلال مقابلة مع صحيفة ”سبورت“ ذاتها.

وقال أبيدال:“لم يكن الكثير من اللاعبين يشعرون بالرضا أو يقدمون أفضل ما لديهم، كما كانت هناك مشكلة في التواصل.

وتابع:“العلاقة بين المدرب واللاعبين كانت طيبة إجمالًا، لكن بصفتي أحد اللاعبين السابقين في الفريق كنت أشعر بوجود شيء ما، وأبلغت مسؤولي النادي بما أشعر به وتوصلنا إلى قرار بشأن فالفيردي“.

وجاء رد ميسي على أبيدال عبر ”إنستغرام“ بوضع دائرة حول تصريحات المدير الرياضي لبرشلونة.

وكتب ميسي:“مع احترامي للجميع، لا أحب القيام بمثل هذه الأشياء، لكنني أعتقد أنه يتعين على الناس التحلي بالمسؤولية بشأن القرارات التي يتخذونها، واللاعبون مسؤولون عما يحدث على أرض الملعب، ونحن أول من يعترف بالتقصير إذا لم تسر الأمور بشكل جيد، ويتعين على مسؤولي القطاع الرياضي تحمل المسؤولية أيضًا، وقبل كل شيء القرارات التي يتخذونها“.

وتردد أن أبيدال في طريقه لفقد منصبه أو ربما رحيل ميسي في حال استمرار المدير الرياضي، لذلك احتوى بارتوميو الأزمة بالصلح بين زميلي الملعب.