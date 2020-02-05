تعرف على رسالة رئيس ريال مدريد لكريستيانو رونالدو في عيد ميلاده

يحتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس اليوم بعيد ميلاده الخامس والثلاثين وتلقى تهاني عدة لاعبين ومدربين من كل فرق العالم ومن بينها تهنئة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

وبعث رئيس ريال مدريد تهنئة للنجم البرتغالي جاء فيها: “ أتقدم بالتهنئة لكريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم بمناسبة يوم ميلاده ، في مدريد نحن لن ننساه أبدا“.

ولعب النجم البرتغالي لريال مدريد مدة 9 مواسم وغادره صيف 2018 نحو يوفنتوس الإيطالي تاركا خلفه إرثا كبيرا حيث خرج وهو الهداف التاريخي للفريق برصيد 450 هدفا و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وكانت عدة تقارير إعلامية قد تحدثت عن خلاف بين فلورتينو بيريز وكريستيانو رونالدو ساهمت في خروجه من ريال مدريد صيف 2018 نحو يوفنتوس.

وتلقى النجم البرتغالي أيضا تهنئة من مدربه السابق في مانشستر يونايتد السير أليكس فيرغيسون وقال: “ لاعب كبير وخصوصا إنسان عظيم ”.

كما تلقى النجم البرتغالي تهنئة من نجم أتلتيكو مدريد الشاب جواو فيليكس والذي عبر عن رغبته في اللعب بجواره لسنوات أخرى في المنتخب البرتغالي.

ولا يشكل السن عائقا أمام أفضل لاعب في العالم 5 مرات حيث ما زال يقدم مستوى كبيرا رفقة فريقه الحالي يوفنتوس وسجل هذا الموسم 22 هدفا منها 19 في الدوري الإيطالي وهدفان في دوري أبطال أوروبا وهدف في كأس إيطاليا.

وسجل النجم البرتغالي في مسيرته 722 هدفا منها 5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة و118 هدفا مع مانشستر يونايتد و450 هدفا مع ريال مدريد و50 هدفا مع يوفنتوس و99 هدفا مع منتخب البرتغال.

وبإمكان النجم البرتغالي الوصول لحاجز 100 هدف رفقة منتخب بلاده خلال المواجهة الودية أمام المنتخب الإسباني والتي ستقام في مدريد يوم 5 حزيران / يونيو القادم بملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد.