عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”ميسي ضد أبيدال“.. و“مبابي يترك الكبار في حالة تشويق“.. و“ديمبلي يعيش كابوسا“ (صور)

شكلت أزمة نادي برشلونة بعد غضب ليونيل ميسي من تصريحات إيريك أبيدال، وتأهل غرناطة لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب حامل اللقب فالنسيا، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بالإصابة الجديدة لعثمان ديمبلي، جناح برشلونة، ولقاءات الدوري الفرنسي وأخبار الأندية السعودية والدوري السعودي ودوري الخليج العربي الإماراتي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على أزمة برشلونة ورد ليونيل ميسي على تصريحات أبيدال، وكتبت: ”لكمة ميسي“.

كما تحدثت عن تأهل غرناطة لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب حامل اللقب فالنسيا، وكتبت: ”تدخل تقنية الفيديو في الدقيقة الـ 93 وغرناطة إلى نصف النهائي“.

كما اهتمت بكليان مبابي وإمكانية رحيله لريال مدريد، وكتبت: ”كليان مبابي يترك الكبار في حالة تشويق حال قرر الرحيل“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أزمة برشلونة بعد تصريحات أبيدال، السكرتير الفني للنادي، ورد النجم الأرجنتيني ميسي، وكتبت: ”تسونامي“.

كما تحدثت عن جناح برشلونة الفرنسي عثمان ديمبلي، وكتبت: ”ديمبلي يصاب مرة أخرى“.

كما اهتمت بتأهل غرناطة لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب حامل اللقب فالنسيا، وكتبت: ”غرناطة في نصف النهائي بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 93“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الخلاف الذي تفجر في برشلونة بين أبيدال، السكرتير الفني، وليونيل ميسي، وكتبت: ”ميسي ضد أبيدال“.

كما تحدثت عن إصابة عثمان ديمبلي وغيابه لفترة طويلة، وكتبت: ”ديمبلي يصاب.. برشلونة بإمكانه التعاقد مع لاعب جديد“.

كما اهتمت بإقصاء غرناطة لفالنسيا في كأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”غرناطة 2 – فالنسيا 1: حامل اللقب أقصي“.

كما أجرت حوارا مع إيرك أبيدال، الذي قال: ”نيمار ولوتارو ليسا مستحيلين“.

آس

ركزت الصحيفة على أزمة إصابات برشلونة، حيث تأكدت إصابة عثمان ديمبلي وغيابه مرة أخرى، كما أشارت تقارير للعب ميسي مصابا أيضا.

كما تحدثت عن تأهل غرناطة لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب حامل اللقب فالنسيا، وكتبت: ”غرناطة يتأهل بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 93“.

الصحيفة اهتمت بالفرنسي كريم بنزيما، هداف ريال مدريد، وصراعه من أجل لقب هداف الدوري الإسباني.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان أمام نانت في الدوري الفرنسي بفضل تألق حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس، وكتبت: ”شكرا نافاس“.

كما تحدثت عن لقاء سانت إيتيان وأولمبيك مارسيليا، وكتبت: ”باييت قلق“.

واهتمت الصحيفة بالإصابة الجديدة لعثمان ديمبلي، جناح برشلونة، وكتبت: ”ديمبلي يعيش كابوسا“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على لعب لاتسيو للقائه المؤجل أمام هيلاس فيرونا، والذي قد يمنحه المركز الثاني، حال الفوز وكتبت: ”لاتسيو: الهجوم على إنتر“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، الذي يحتفل بعيد ميلاده رقم 35 وكتبت: ”سوف ألعب حتى سن الـ40“.

كما اهتمت بإقالة تورينو لمدربه ماتزاري وتعيين مورينو لونغو مدربا جديدا.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار الأندية السعودية وكتبت عن الأهلي: ”العويس: لم أساوم الأهلي“، وعن النصر: ”روبيرو يوصي بتنظيف ركبة مادو“.

كما تحدثت عن الدوري السعودي ورئيس فريق الشباب، وكتبت: ”البلطان يواجه رئيس الحكام“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على البطولة العربية في قفز الحواجز للسيدات، وكتبت: ”ذهبية وفضية للإمارات في قفز الحواجز، أكاديمية فاطمة بنت مبارك تتألق في عربية السيدات“.

كما تحدثت عن العقوبات في دوري الخليج العربي الإماراتي، وكتبت: ”مليونا درهم غرامات على الأندية“.

واهتمت بأرقام دوري الخليج العربي، وكتبت: ”3 حراس يرتدون شارة القيادة وسمعة يقود العنابي بخبرة العقدين“.

كما تحدثت عن ملف دولي وكتبت عن النجوم: ”نجوم خيبوا آمال الجماهير، غريزمان وهازارد صدارة الميركاتو وحدها لا تكفي“، وعن المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي: ”مواجهته مع غوارديولا نقطة فاصلة في المسيرة، زيزو أيقونة النجم تصنع مدربا على طريقة الأساطير“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل ليفربول للدور المقبل من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تجاوزه شروزبيري بفضل لاعبيه الشباب وفي غياب الأساسيين.

كما تحدثت عن عودة هاري كين، وكتبت: ”هاري كين يعود في مايو“.