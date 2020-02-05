تقارير: رئيس نادي برشلونة دعا لاجتماع طارئ مع أبيدال قد يشهد إقالته

كشفت إذاعة ”راك 1“ الإسبانية أن بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، عاد من رحلة سفر، يوم الثلاثاء، ودعا إلى اجتماع طارئ مع الفرنسي إيريك أبيدال، بسبب الأحداث المشتعلة التي حدثت أمس، وتصريحات السكرتير الفني للنادي ضد لاعبي الفريق، ورد الأرجنتيني ليونيل ميسي عليه.

ووفقا للإذاعة، فإن ”بارتوميو يمكن أن يطرد أبيدال اليوم“.

وبحسب إذاعة ”راديو كتالونيا“، هناك اجتماع سيعقد اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، بين بارتوميو وأبيدال للحديث عن تلك الأزمة.

كما أن هناك بعض الصحفيين الكتالونيين يؤكدون أن وجود أبيدال لن يدوم كثيرا في منصبه داخل برشلونة، ومن المرجح أن تتم إقالته في اجتماع اليوم مع بارتوميو.

#ÚltimaHora Josep Maria Bartomeu es reunirà aquest migdia amb Éric Abidal, arran de la topada pública entre Messi i el secretari tècnic del Barça, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio https://t.co/UGElG7XBcG pic.twitter.com/SXM3weC0xK — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) February 5, 2020

وانتقد ليونيل ميسي، نجم برشلونة، المدير الرياضي إيريك أبيدال، يوم الثلاثاء، بسبب تصريحات قال فيها إن الكثير من لاعبي الفريق كانوا لا يقدمون أفضل ما لديهم مع المدرب السابق إرنستو فالفيردي.

وأقال أبيدال والرئيس جوسيب ماريا بارتوميو المدرب فالفيردي في يناير كانون الثاني ليتولى كيكي سيتين المسؤولية بدلا منه.

وشرح أبيدال، زميل ميسي السابق في الفريق، سبب إقالة فالفيردي رغم تصدر الفريق للدوري وذلك في مقابلة مع صحيفة دياريو سبورت الإسبانية.

وقال أبيدال: ”لم يكن الكثير من اللاعبين يشعرون بالرضا أو يقدمون أفضل ما لديهم، كما كانت هناك مشكلة في التواصل.

وتابع: ”العلاقة بين المدرب واللاعبين كانت طيبة إجمالا، لكن بصفتي أحد اللاعبين السابقين في الفريق، كنت أشعر بوجود شيء ما. أبلغت مسؤولي النادي بما أشعر به وتوصلنا إلى قرار (بشأن فالفيردي)“. ورد ميسي على أبيدال عبر إنستغرام بوضع دائرة حول تصريحات المدير الرياضي لبرشلونة.

وكتب ميسي: ”مع احترامي للجميع، أنا لا أحب القيام بمثل هذه الأشياء لكني أعتقد أنه يتعين على الناس التحلي بالمسؤولية بشأن القرارات التي يتخذونها“.

”اللاعبون (مسؤولون) عما يحدث في أرض الملعب، ونحن أول من يعترف بالتقصير إذا لم تسر الأمور بشكل جيد. يتعين على مسؤولي القطاع الرياضي تحمل المسؤولية أيضا وقبل كل شيء عن القرارات التي يتخذونها“.

”وأخيرا حين تتحدث عن لاعبين يتعين أن تكشف عن أسماء لأنك إذا لم تفعل فإنك تسيء للجميع وتثير جدلا بشأن أشياء غير صحيحة“.

ولعب أبيدال وميسي معا في برشلونة بين 2007 و2013 وعاد المدافع الفرنسي إلى النادي بعد الاعتزال ليصبح مديرا رياضيا في يونيو حزيران 2018.

وفي المقابلة مع ”دياريو سبورت“، قال أبيدال أيضا إنه يعتقد أن ميسي سعيد في النادي، ويتم التفاوض حاليا على عقد جديد للنجم الأرجنتيني.