صحيفة: نادي برشلونة يضع قائمة بدلاء عثمان ديمبلي

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أن نادي برشلونة سيحاول التعاقد مع مهاجم لتعويض الفرنسي عثمان ديمبلي المصاب، والذي سيغيب حتى نهاية الموسم.

وأكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة لم يعد لديها الخيار لكون الفريق الأول يضم 3 مهاجمين فقط، وهم ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان وأنسو فاتي، فيما لازال لويس سواريز غائبا بسبب الإصابة ولن يعود قبل شهر نيسان/أبريل المقبل.

وحسب الصحيفة، فالقوانين الإسبانية تسمح للفريق بتعويض لاعب مصاب خارج فترة الانتقالات، حال كان غيابه يفوق 5 أشهر وهو ما على برشلونة تأكيده عبر لجنته الطبية كما حدث مع فالنسيا بعد إصابة مدافعه الأرجنتيني غاراي.

ويملك برشلونة فرصة استعادة بعض لاعبيه المعارين لكنه مضطر للتفاوض مع فرقهم الحالية، حسب الصحيفة، وهو ما يفرض عليه فتح ملفات بعض اللاعبين المنتمين لفرق إسبانية لكونه لا يستطيع شراء لاعب من خارج إسبانيا سوى إن كان دون فريق.

وتضم قائمة المرشحين مهاجم جيرونا الأوروغوياني كريستيان ستيواني البالغ 33 عاما، ويبلغ الشرط الجزائي في عقده 25 مليون يورو.

كما تضم القائمة مهاجم خيتافي الإسباني خايمي ماتا، البالغ 31 عاما، ومهاجم ريال سوسيداد البرازيلي وليان خوسي البالغ 28 عاما، والفرنسي كيفن غاميرو مهاجم فالنسيا البالغ 32 عاما.

كما بإمكان برشلونة، حسب الصحافة الكتالونية، إعادة فتح ملف مهاجم فالنسيا الدولي الإسباني رودريغو مورينو رغم صعوبة تخلي فريقه عنه في الفترة الحاسمة من الموسم.

ويواجه نادي برشلونة -أيضا- مشكلة تمويل الصفقة فعدة لاعبين من المرشحين لتعويض عثمان ديمبلي يبلغ ثمنهم في السوق ما بين 60 و75 مليون يورو.