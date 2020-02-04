غرناطة يلدغ فالنسيا في الدقيقة الأخيرة ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

فجر فريق غرناطة مفاجأة في مسابقة كأس ملك إسبانيا، بفوزه في مباراة ربع النهائي، على ضيفه فالنسيا حامل اللقب، بنتيجة ”2-1“.
وتأهل غرناطة إلى الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا بفوز درامي على فالنسيا في اللحظات الأخيرة.
تقدم غرناطة بعد ثلاث دقائق من بداية المباراة، حيث وضع روبرتو سولدادو أصحاب الأرض في المقدمة.
وتعادل فريق فالنسيا عن طريق مهاجمه رودريجو مورينو غي الدقيقة 40.
وفي الدقيقة الأخيرة احتسب الحكم ركلة جزاء لغرناطة، سجلها بنجاح سولدادو وقاد فريقه للتأهل.
د3' سولدادو يفتتح التسجيل! ⚽
هدف أول لـ #غرناطة ????????#غرناطة_فالنسيا#كأس_ملك_اسبانيا pic.twitter.com/VQwCz08Jxu
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 4, 2020
د40' هدف لـ @valenciacfArab! ⚽#رودريغو يسجل التعادل.#غرناطة_فالنسيا#كأس_ملك_اسبانيا pic.twitter.com/lWTduIYk9L
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 4, 2020
د90+4' هدف لـ #غرناطة!#روبيرتو_سولدادو يسجل هدف الفوز والتأهل. ⚽
#غرناطة_فالنسيا
#كأس_ملك_اسبانيا pic.twitter.com/cbgekD5i7B
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 4, 2020
فرحة أنصار #غرناطة بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك. ????????????????#غرناطة_فالنسيا#كأس_ملك_اسبانيا pic.twitter.com/U36s6Vq0VK
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 4, 2020